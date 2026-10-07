Energía resalta inversión histórica de más de 1 billón de pesos en proyectos eléctricos y gasoductos

Señaló que este gobierno ha corregido la pérdida gradual de la participación del Estado en la generación eléctrica a lo largo de varias décadas.

En su participación en la Conferencia Mañanera, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el informe de avances del sector energético nacional en el marco del Segundo Informe de Gobierno, durante el cual resaltó la inversión histórica de un billón 168 mil 710 millones de pesos, al 2030, en proyectos eléctricos y de gasoductos.

Precisó que se invierten 794 mil 109 millones de pesos en generación, 161 mil 226 millones en transmisión y 72 mil 470 millones en distribución, destinados a la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica para garantizar la energía a todas y todos los mexicanos. Actualmente, la cobertura eléctrica en el país ya alcanza al 99.88 por ciento de los hogares.

En materia de ampliación y mantenimiento de gasoductos, indicó que dentro del programa de inversiones se contemplan, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 53 mil millones de pesos y del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), 87 mil millones. Los resultados obtenidos a la fecha confirman que México va en la ruta correcta para fortalecer y ampliar el Sistema Eléctrico Nacional, aseguró.

“Tenemos una profunda convicción de que el fortalecimiento de nuestra soberanía energética es fundamental para el crecimiento y desarrollo de todas las actividades. La electricidad no es un recurso común, es un recurso estratégico para el bienestar de las familias y para el desarrollo de todas las actividades, y no puede dejarse libremente al mercado o a intereses internacionales”, afirmó.

Señaló que este gobierno ha corregido la pérdida gradual de la participación del Estado en la generación eléctrica a lo largo de varias décadas, producto de una visión neoliberal errada e irresponsable. Agregó que las inversiones que realiza el actual gobierno van a permitir que, al menos, el 60 por ciento de la generación esté en manos públicas al 2030.

Con estas inversiones se prevé incorporar 32,000 megawatts de nueva capacidad de manera sustentable, incrementando la soberanía energética mediante el aprovechamiento de los recursos renovables del país, dijo, y afirmó que se alcanzará la meta de transición energética al pasar del 24 por ciento al 38 por ciento en esta materia. “Recuperamos a la CFE para garantizar el interés público y la justicia energética”, apuntó.

Acompañaron a Luz Elena González Escobar, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas Samperio; el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila; y el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García.