Agentes de inmigración del ICE enmascarados detuvieron a dos mexicanos en una pasarela de embarque abarrotada del aeropuerto de Seattle mientras la gente embarcaba, lo que provocó lo que la aerolínea calificó de escena “angustiante” para pasajeros y empleados y retrasó el vuelo con destino a Los Ángeles.

El vídeo del incidente muestra a los agentes arrastrando al menos a una persona en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, mientras una mujer grita que se están llevando a su hija y que ella tiene permiso de trabajo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declaró en un comunicado que sus agentes llevaron a cabo una operación de control selectiva para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante mexicano que “permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación”.

Durante el enfrentamiento, otra pasajera “arrojó café caliente a los agentes”, según el comunicado del ICE. Se determinó que esa mujer, Sofía Hernández Mejía, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, proveniente de México, y que además había excedido el plazo de su visa, informó el ICE. Podría ser acusada de agredir a un agente federal.

¿Qué sabemos del restraso en vuelos en aeropuerto de Seattle?

Los datos de vuelos en línea mostraron que el vuelo 1306 de Alaska Airlines, que estaba programado para despegar a las 8:10 de la mañana, sufrió un retraso.

Alaska Airlines declaró que los agentes del ICE no avisaron con antelación de la operación, que tuvo lugar durante un fin de semana de mucho movimiento turístico, previo al Día de Acción de Gracias.

“Nos preocupa la actuación policial de esta mañana durante el embarque del vuelo 1306 de Alaska Airlines”, declaró la aerolínea. «Reconocemos lo angustioso que ha sido este incidente para los empleados y pasajeros afectados».

Añadió que la aerolínea está comprometida a “tratar a cada pasajero con dignidad y respeto”.

Los agentes que realizaron la detención vestían chaquetas sin distintivos y pantalones caqui. El vídeo los mostraba forcejeando con una persona en el suelo, mientras los pasajeros, rodeados de maletas con ruedas, observaban la escena.

El ICE ha intensificado las detenciones en los aeropuertos desde el verano, centrándose especialmente en las personas que permanecieron en el país más tiempo del permitido por sus visados ​​en el pasado.

Alaska Airlines declaró que estaba colaborando con el Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, para comprobar si se habían seguido los protocolos, y también que había expresado sus inquietudes “directamente ante las autoridades competentes”.

El puerto de Seattle declaró en un comunicado que la detención fue angustiosa no solo para la familia afectada, sino también para los demás pasajeros, y que las autoridades locales “se pondrían en contacto con funcionarios federales para comprender mejor lo sucedido”.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, demócrata, afirmó que las tácticas del ICE eran “profundamente antiamericanas” y pidió la abolición de la agencia.

“El video es espeluznante y da escalofríos”, dijo Ferguson en una conferencia de prensa vespertina con líderes sindicales y funcionarios electos locales. “Necesitamos un sistema de control migratorio y seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano. Y el ICE no lo es. Es irreformable”.

Ferguson también dijo que estaba investigando cómo los agentes del ICE accedieron a la pasarela de embarque y cree que violaron una ley estatal que firmó en marzo que limita el uso de mascarillas por parte de los agentes del orden.

April Sims, presidenta del Consejo Laboral del Estado de Washington, afiliado a la AFL-CIO y que representa a más de 600 mil trabajadores, afirmó que había miembros del sindicato a bordo del vuelo.

Indicó que la acción interrumpió los viajes durante uno de los periodos de mayor afluencia y tan solo unos días después de que se suspendieran los vuelos en todo el país debido a un problema de comunicaciones.

“Los trabajadores del aeropuerto ya están lidiando con un estrés extraordinario, los pasajeros ya están ansiosos y, en lugar de restablecer la calma y la confianza, los agentes federales generaron más miedo y más caos”, declaró.