El cantante Christian Nodal se despide de los escenarios de México de forma temporal (Foto: Cuartoscuro).

Christian Nodal anunció sorpresivamente una pausa indefinida, al menos de los escenarios en México, de la que no volverá “hasta nuevo aviso”.

Después de participar en el Centro de Espectáculos Montejo de Mérica, Yucatán, como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, Nodal puso un breve comunicado en sus redes sociales agradeciendo al público, pero a la vez informando que tomará un descanso.

“Merida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, expresó. “Gracias por tanto, los amo”.

Por el momento, Nodal cuenta con pocas fechas confirmadas hacia fin de año: se presentará en el festival Órale Wey! Mex Fest, que se celebra el 12 de diciembre en el Estadio Vive Claro de Bogotá, Colombia, y donde también estarán artistas como Julión Álvarez y Tito Double P.

Foto: Captura de pantalla de @nodal en Instagram.

Nodal y la polémica por la ‘Ley Cazzu’

Recién en septiembre, Christian Nodal y Cazzu se habían vuelto tendencia alrededor del tema de la popularmente llamada ‘Ley Cazzu’.

A través de un comunicado difundido por la agencia de representación del cantante, Nodal sostuvo que está a favor de cualquier iniciativa que proteja a niñas y niños. Sin embargo, aclaró que el recurso legal presentado no busca obstaculizar el proceso legislativo, sino cuestionar el uso de su historia familiar para impulsar la propuesta y la denominación con la que se conoce.

La representación del intérprete de ‘Adiós amor’ también rechazó que exista una resolución judicial o pruebas que lo señalen como deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones con Inti, la hija de tres años que comparte con Cazzu. Asimismo, negó que haya impedido que la menor viaje con su madre o que la cantante pueda trabajar.

El equipo de Nodal calificó como ‘falsa’ la documentación que circuló sobre un supuesto amparo y compartió lo que identificó como el testimonio real del recurso. También argumentó que la difusión de versiones sobre la menor la expone y la revictimiza.

Tras estas declaraciones, Cazzu publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que los ataques en su contra empeoraron y que ya no puede denunciarlos. “Me silenciaron legalmente y sobre todo, injustamente”, expresó la artista, quien consideró que esa situación permite que se manipule su historia.

La cantante también describió las dificultades que enfrenta para ejercer su maternidad en medio del conflicto y aseguró que debe destinar recursos y energía a situaciones ajenas a la crianza, aunque coincidió en que la historia debe conocerse sin versiones construidas.

La rapera argentina reiteró que continuará apoyando iniciativas legislativas para proteger a madres y mujeres, especialmente a quienes no cuentan con recursos para defenderse.

La ‘Ley Cazzu’ fue propuesta por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde en Michoacán. Busca que, cuando exista abandono legalmente comprobado de uno de los progenitores, los menores puedan realizar determinados trámites sin necesitar la autorización de ambos padres. La propuesta surgió después de que Cazzu denunciara supuestas dificultades para viajar con Inti durante sus giras.