Así ha avanzado la cooperación de México y EU en operativos de seguridad contra los cárteles.

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se puso una vez más a prueba en la operación que llevó a la detención del capo Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, que ofreció a las autoridades de ambos países una vía para avanzar en la cooperación bilateral en medio de los vaivenes que han surgido durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Tras las tensiones que desató en abril la intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua, que no fue notificada al gobierno federal, en esta oportunidad la cooperación operó sin dificultades para apresar al ‘Chapo Isidro’ el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

México solicitó a Washington el envío de un dron para ayudar a recabar información, lo que permitió a las autoridades mexicanas llevar a cabo la captura del capo, que fue rápidamente celebrada por ambos gobiernos.

“La colaboración entre las agencias de inteligencia y seguridad civiles y militares de México y Estados Unidos, independientemente de quién gobierne la Casa Blanca, el Congreso o el Palacio Nacional a mí me parece una estupenda noticia”, afirmó Javier Oliva Posada, académico e investigador en materia de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agregó que la cooperación en este caso demostró que están funcionando los protocolos de confianza para el envío de la información.

Sin embargo, la cooperación también podría verse sometida a tensiones en los próximos meses, ya que las autoridades de ambos países pretenden juzgar a Fausto Meza Flores.

¿El ‘Chapo Isidro’ será extraditado a Estados Unidos?

El ‘Chapo Isidro’ era uno de los principales aliados de una facción del Cártel de Sinaloa y figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), acusado de tráfico de drogas, entre otros delitos. Asumió la dirección del grupo de Beltrán Leyva y, posteriormente, se convirtió en el líder de la Organización Criminal Transnacional Meza Flores.

Estados Unidos ha solicitado la extradición de Meza Flores, pero la fiscala general de México, Ernestina Godoy, reconoció el lunes que por el momento “va a ser juzgado en el país”, donde enfrenta cargos por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.

La Embajada de Estados Unidos en México no respondió de inmediato a una solicitud que le hizo The Associated Press para hacer comentarios sobre el proceso.

Cooperación en seguridad entre México y EU vs. cárteles

A pesar del escrutinio sobre la transparencia de las operaciones y la preocupación de que la estrategia para eliminar a los jefes de los cárteles pueda alimentar la violencia a largo plazo en México, el intercambio de información de inteligencia parece ser cada vez más beneficioso para ambos gobiernos.

También parece servir a la administración Trump, que busca desplegar tropas sobre el terreno en América Latina, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado de plano al tiempo que envía un mensaje contundente sobre la soberanía mexicana a su base electoral.

Otras operaciones de cooperación estadounidense en México

Aunque México ha reconocido el apoyo de las agencias estadounidenses en los contundentes golpes que llevaron a la captura y abatimiento en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y dos meses después a la detención del segundo al mando de la poderosa organización, Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, poco se sabe sobre cómo fue la cooperación bilateral, lo que ha alimentado la especulación sobre el creciente papel de Washington en los asuntos latinoamericanos.

Sin embargo, Oliva Posada adoptó un tono más optimista al afirmar que ojalá continúe la colaboración “porque está dando muy buenos resultados”.

Hace apenas dos meses y medio la Secretaría de Defensa de México admitió que realizó operativos antidrones conjuntos con Estados Unidos entre las ciudades fronterizas de Tijuana (Baja California) y San Diego (California) y que en marzo ejecutaron acciones similares en la frontera entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Otra operación con un avión no tripulado estadounidense se efectuó en agosto de 2025 cuando un dron operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), sobrevoló —por petición expresa del gobierno mexicano— algunos municipios en el Estado de México para una investigación sobre delincuencia organizada, según reconocieron las autoridades mexicanas. Algunos medios locales reportaron que para esa operación se empleó un dron MQ-9B SkyGuardian, una aeronave no tripulada de largo alcance y gran autonomía.

También en febrero de 2025 algunos medios internacionales informaron sobre el sobrevuelo de drones MQ-9 Reaper de la CIA en territorio mexicano. En esa oportunidad Sheinbaum informó que los sobrevuelos se realizaban bajo petición del gobierno mexicano, pero no ofreció detalles.

¿Para qué emplea México los drones estadounidenses?

En los últimos años las fuerzas militares y policiales de México han modernizado su armamento con la adquisición de drones de última generación, que también se han convertido en un arma predilecta de las organizaciones criminales locales.

Aunque México dispone de una gran variedad de aeronaves no tripuladas de tipo táctico y de vigilancia, inclusive fabricadas localmente, las fuerzas de seguridad han solicitado el apoyo de Estados Unidos para el sobrevuelo de drones de largo alcance que tienen una autonomía de vuelo de más de 27 horas continuas.

Sobre esa cooperación, Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad, afirmó que México ha empleado la información aportada por los drones estadounidenses para las “últimas verificaciones” sobre la ubicación de presuntos criminales y sus movimientos y poder realizar las operaciones de captura.

Pese a las presiones de Washington, Benítez Manaut reconoció que la cooperación ha sido “muy intensa” y armónica entre las fuerzas militares mexicanas y el Comando Norte de Estados Unidos y prevé que seguirá inalterable en los próximos años.