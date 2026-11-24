La muerte de una adolescente de 16 años derivó en un operativo en Galeana, Nuevo León, donde autoridades rescataron a decenas de jornaleros que presuntamente eran víctimas de explotación laboral. Entre ellos habría menores de edad y personas de comunidades indígenas. (Cuartoscuro)

La muerte de una adolescente de 16 años habría destapado un presunto caso de trata de personas y explotación laboral en el municipio de Galeana, Nuevo León, donde autoridades estatales desplegaron un operativo para rescatar a decenas de jornaleros que aparentemente eran obligados a trabajar en la cosecha de papa.

El operativo se realizó el domingo en el ejido El Potosí, donde elementos del Grupo de Trata de Personas y Feminicidios de la Fiscalía estatal, presuntamente en coordinación con Fuerza Civil, efectuaron diversos cateos. De acuerdo con información extraoficial, las acciones dejaron una persona detenida y alrededor de 50 trabajadores rescatados, aunque otras versiones elevan la cifra hasta 200.

Entre las personas localizadas habría trabajadores procedentes de Sinaloa y Chihuahua, incluidos menores de edad y personas de comunidades indígenas. Según los reportes, fueron trasladados a Monterrey, mientras se investigan las condiciones en las que presuntamente vivían y realizaban sus labores.

¿Cómo fue descubierta la presunta red de explotación?

Las indagatorias habrían comenzado tras la muerte de una adolescente de 16 años, ocurrida la tarde del viernes en una bodega ubicada en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Doctor Coss, en el ejido El Potosí.

De acuerdo con una fuente policial, la joven trabajaba en la pizca y recolección de papa en un campo agrícola de la zona. Después de presentar malestar, solicitaron apoyo de policías municipales y paramédicos; sin embargo, cuando los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, la menor ya había fallecido.

La adolescente no ha sido identificada oficialmente. De manera extraoficial fue nombrada como Elba y señalada como originaria de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Su fallecimiento habría llevado a las autoridades a realizar las diligencias que posteriormente derivaron en los cateos y el rescate de los trabajadores.

El municipio de Galeana se ubica al sur de Nuevo León a unos 200 kilómetros del área metropolitana de Monterrey y una de sus principales actividades es la producción agrícola.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Fuerza Civil no habían informado oficialmente sobre el operativo, el número definitivo de personas rescatadas ni la situación jurídica de la persona detenida.