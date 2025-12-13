Sheinbaum devuelve tierras ancestrales al Pueblo Ódami; más de 3 mil hectáreas en la Sierra Tarahumara

La restitución de tierras al Pueblo Ódami forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la entrega y restitución de más de 3 mil hectáreas de tierra de la Sierra Tarahumara al Pueblo Ódami, una comunidad indígena que por generaciones ha reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral.

Sheinbaum calificó el acto como “justicia territorial”, enfatizando que se trata de devolver oficialmente lo que “siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido”.

El evento oficial fue celebrado en la comunidad de Santa Tulita, donde la mandataria firmó el decreto que formaliza la propiedad comunal tradicional de las tierras a favor del Pueblo Ódami de Malanoche.

Parte del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara

La entrega de tierras forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una estrategia impulsada por el Gobierno Federal para revertir décadas de despojo y marginación de pueblos indígenas en la región norte del país.

Este plan, que incluye restituciones previas a comunidades rarámuri, wixárika y otras del pueblo Ódami, busca reconocer legal y territorialmente derechos históricamente negados.

Sheinbaum recordó que la restitución está en consonancia con el Artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con derechos sobre sus territorios.

“Hoy se hace justicia territorial”, subrayó la presidenta, señalando que la medida es una manera de convertir en hechos los derechos que por años quedaron solo en el papel.

Pueblo Ódami demanda servicios básicos e infraestructura

Durante el evento, habitantes de la zona plantearon necesidades urgentes como electricidad, caminos, escuelas y atención médica permanente para sus comunidades.

En respuesta, la presidenta anunció que se trabajará en programas de salud, seguridad y desarrollo, además de estudiar mecanismos para garantizar servicios médicos estables en la región.

Sheinbaum también anunció que las familias beneficiadas por la restitución de tierras serán incorporadas al programa Sembrando Vida, con el objetivo de impulsar la producción agrícola y forestal en su territorio.

Asimismo, se anunció la ampliación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con un incremento presupuestal para 2026.

Sheinbaum también abordó la situación de seguridad en la zona, comprometiéndose a mantener coordinación con autoridades estatales y la Guardia Nacional para reforzar la estabilidad en una región marcada por retos de violencia.

Un paso significativo hacia la reconciliación

Para el Pueblo Ódami, la restitución de más de 3 mil hectáreas representa un acto de reconocimiento y dignidad luego de años de despojo territorial, según líderes comunitarios presentes en la ceremonia.

Antonio Ayala Loera, representante de la comunidad, expresó gratitud por la medida y la esperanza de que se mantengan los apoyos para asegurar la preservación cultural y el desarrollo integral de su pueblo.