Sheinbaum responde a Trump por contaminación de Río Tijuana: ‘EU debe cumplir con su planta tratadora’

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump sobre el problema de contaminación al río Tijuana con aguas residuales. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a su homólogo Donald Trump después de que señalara el problema de agua y alcantarillado que contamina el río Tijuana.

El mandatario estadounidense acusó que las aguas residuales que “México envía” por el cuerpo de agua representan una amenaza para habitantes de Texas y California.

Sheinbaum reprocha falta de construcción de planta tratadora en San Diego

En este contexto, la presidenta indicó que la declaración de Trump surge durante la negociación para que México cumpla con la entrega de agua del Tratado de Límites y Aguas de 1944 y afirmó que ya existe un entendimiento para resolver el problema del tratamiento del agua.

Sheinbaum comentó que quizá Trump no estaba lo suficientemente informado, ya que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizan acciones para atender el problema, como la construcción de una planta de tratamiento.

Reprochó que el gobierno de Estados Unidos se comprometió a ampliar una planta de tratamiento en San Diego, pero hasta la fecha supuestamente no ejecuta obra alguna para cumplir dicho compromiso.

México tampoco cumplió con las obras pactadas en el entendimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, aunque prevé su inicio en 2026.

“Ya hay un acuerdo sobre ese tema, un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento y que ya está funcionando (...). Ellos tienen que construir una planta de tratamiento que está en San Diego, todavía no lo hacen, ellos deben cumplir con eso y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras, que vamos a realizar a partir del próximo año”, respondió la presidenta Sheinbaum a Trump.

¿Cómo avanza la negociación sobre la entrega de agua del Tratado de 1944?

A la par, explicó que funcionarios de su gobierno continúan reuniones con su contraparte de Estados Unidos, aunque todavía no alcanzan un entendimiento respecto a la entrega de agua que México debe realizar ante la exigencia de Trump con base en el Tratado de Límites y Aguas de 1944.

La presidenta insistió en que la sequía que afectó al norte del país impidió la entrega del líquido durante años, pero señaló que el tratado estipula que, en estos escenarios, el país afectado puede compensar los faltantes en el siguiente ciclo.

Su administración intenta llegar a un acuerdo con Estados Unidos bajo el contexto de los bajos niveles en las presas, que también abastecen a productores y a la población en general de los estados fronterizos.

“Hay avances, pero todavía no se cierra (el acuerdo). Se sigue trabajando, otra vez iban a reunirse, en la noche iban a reunirse, pero va bien. Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía”, comentó la mandataria.