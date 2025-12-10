Sheinbaum responde a Trump tras decir que EU atacaría a México: ‘Eso no va a pasar’

La presidenta Sheinbaum respondió a las amenazas de Trump sobre la posibilidad de atacar a México para combatir a los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘minimizó’ las amenazas de Donald Trump sobre la posibilidad de atacar territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

“Eso no se va a dar porque no es necesario, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, aseguró la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de diciembre.

Además, la presidenta Sheinbaum descartó entrar en detalles debido a que, considera, que no es necesario responder a todas las declaraciones de Trump a pesar de que México no está de acuerdo con algunas de sus posturas.

“Tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. Siempre buscamos la mejor relación entre México y EU y hasta ahora ha sido muy respetuosa”, agregó la mandataria.

¿Qué dijo Trump sobre la posibilidad de atacar a México?

El martes, el presidente de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de lanzar operaciones militares en contra de México para combatir a presuntos narcotraficantes.

Dichos ataques serían similares a los ocurridos contra lanchas venezolanas en el Caribe y su justificación es el combate a las drogas, principalmente, el fentanilo.

“¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia que son aún más responsables por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos?“, se le preguntó a Trump, y él contestó: ”Claro que lo haría", en entrevista con la periodista Dasha Burns de Político.

Además, no es la primera ocasión en la que Trump se pronuncia a favor de enviar operaciones militares a México para combatir al crimen organizado y a los cárteles que declaró como organizaciones terroristas, entre ellos el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU, incluso advirtió a los líderes de los cárteles que serán cazados, tal como se persiguió a los integrantes de la organización terrorista Al-Qaeda.

Sheinbaum critica ataques de EU a lanchas de Venezuela

Hace unas semanas, la presidenta Sheinbaum se mostró en contra de los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe para combatir a presuntos narcotraficantes, con el argumento de que las embarcaciones transportan droga hacia EU.

“No estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales sobre cómo tiene que actuarse frente al presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales”, expresó.

La mandataria incluso dijo que su postura ha sido expuesta al gobierno de Estados Unidos y en una ocasión aseguró que brindarían cooperación y atención a los tripulantes heridos o desaparecidos tras los ataques contra las embarcaciones.

Secretaría de Marina intervino para rescatar a posibles sobrevivientes debido a “razones humanitarias” tras el bombardeo a una lancha a finales de octubre.

A pesar de que el ataque ocurrió en aguas internacionales, se realizó un operativo a 800 kilómetros al sur de Acapulco para rescatar a una persona desaparecida, pero no se encontró a nadie.

“Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones”, puntualizó la mandataria.