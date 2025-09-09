Pleito por el Parque Ecológico de Texcoco: Pobladores de Chimalhuacán reclaman propiedad de tierras

Pobladores de Chimalhuacán reclaman propiedad de tierras donde se construyó el Parque Ecológico de Texcoco. (Cuartoscuro)

El conflicto donde se iba a construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no termina, aunque se canceló el proyecto y el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió construir un parque en el Lago de Texcoco.

Una década después de que el expresidente Enrique Peña Nieto relanzó el proyecto que expropió 5 mil 391 hectáreas de tierras ejidales, los ejidatarios se organizaron para bloquear el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Peñón-Texcoco con el fin de exigir que sus demandas sean atendidas.

Los campesinos aseguran que enviaron oficios a las autoridades de los tres niveles de gobierno para plantear sus peticiones; sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable.

El Comité de Tenencia de la Tierra de los Tlateles El Moño pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se reconozca a Chimalhuacán como pueblo originario y se respeten sus tierras ancestrales, las cuales, afirman, son sistemáticamente ignoradas.

Exigen la regularización de predios de los nativos de Tlateles, la resolución de adeudos y pagos justos por la compra de tierras ejidales y comunales, así como la inclusión de los propietarios originarios en el proyecto del Polo de Desarrollo de la Zona Oriente.

Se trata de un conflicto histórico: por un lado, el gobierno federal impulsa la creación del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, mientras que los ejidos de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco reclaman la propiedad legal de áreas específicas. La falta de claridad y el irrespeto a los derechos ejidales generan una confrontación social.

Ante la ausencia de una respuesta positiva de las autoridades, los ejidatarios advirtieron que realizarán bloqueos en distintos puntos de las vialidades antes mencionadas.

Andrés Cedillo Castillo, presidente del Comité de Tenencia de la Tierra de los Tlateles El Moño, aseguró que la movilización no busca la confrontación, sino la restitución de derechos históricos ignorados durante décadas.

La herencia de AMLO a Claudia Sheinbaum

La inconformidad de los ejidatarios respecto al pago de las tierras y la violación de sus derechos es uno de los asuntos heredados por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió reconocer el daño ocasionado.

Hasta el momento no se alcanzó un acuerdo, ya que los campesinos rechazaron el avalúo realizado por la administración anterior.

En tanto, se prevé que en el 2026 y 2027 el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desembolse poco más de 19 mil 630 millones de pesos para pagar dos de las cuatro de bonos emitidos para la edificación del puerto aéreo cancelado por su predecesor.

El desenlace dependerá de las complicaciones que generen los bloqueos de los ejidatarios y de si los gobiernos federal, estatal o municipal responden a sus demandas para instalar una nueva mesa de diálogo que permita acordar un monto.

Con información de Quadratin.