La tecnológica china anunció que apelará los cargos por los que fue declarada culpable en Estados Unidos.

Huawei Technologies Co., la mayor empresa tecnológica de China, fue declarada culpable de múltiples cargos penales en Estados Unidos, entre ellos el de defraudar a bancos en relación con sus negocios en Irán, robar secretos comerciales y blanqueo de dinero.

Un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, deliberó durante aproximadamente cuatro días antes de emitir su veredicto el martes en un inusual caso de procesamiento de una corporación extranjera en Estados Unidos. El jurado declaró a la empresa culpable de 10 de los 12 cargos tras un juicio de 11 semanas. Huawei fue absuelta de dos cargos: crimen organizado y obstrucción a la justicia.

El veredicto contra uno de los gigantes tecnológicos más grandes y conocidos de China llega en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y China. Amenaza con tensar aún más los lazos, ya de por sí frágiles, tras las revelaciones de que el ahora restituido director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, tuvo una aventura con una mujer sospechosa de tener vínculos con la inteligencia china.

Brian Heberlig, abogado principal de Huawei, se centró en la absolución de la empresa de dos cargos, incluido el de crimen organizado (conocido como RICO), que calificó como el principal cargo del gobierno. Añadió que la empresa apelará los demás cargos.

“Es difícil no tener sentimientos encontrados tras el veredicto que acabamos de escuchar”, dijo Heberlig. El cargo de RICO “alegaba que la empresa era corrupta de arriba abajo, que tenía una cultura y una política corporativa de engaño, robo y mentira, y el jurado la declaró inocente de ese cargo”.

¿Cómo comenzó la disputa entre Huawei y el gobierno de EU?

La decisión llega aproximadamente ocho años después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones. Durante la mayor parte de ese tiempo, la empresa ha estado prácticamente excluida del mercado estadounidense debido a las medidas comerciales impuestas por las administraciones de Trump y Biden en nombre de la seguridad nacional.

El gigante de las telecomunicaciones se ha convertido de facto en el campeón nacional de fabricación de chips de China y es una de las pocas empresas clave para el objetivo de Pekín de dominar la inteligencia artificial y sustituir el software y los circuitos estadounidenses por equivalentes locales.

El caso se hizo público a principios de 2019 en el marco de la denominada Iniciativa China de la primera administración Trump, un programa del Departamento de Justicia para combatir el espionaje y la influencia china en Estados Unidos. Desde entonces, los fiscales han logrado numerosas condenas contra ciudadanos chinos, pero han tenido dificultades en los juicios contra grandes empresas chinas en territorio estadounidense.

La condena supone una reivindicación para el Departamento de Justicia, que superó los intentos de Huawei de obstaculizar el caso antes del juicio y tuvo que sortear años de retrasos debido a la pandemia de la COVID-19, que dificultó los desplazamientos de abogados y testigos. Durante este proceso, dos agentes de inteligencia chinos fueron acusados ​​en 2022 de intentar sobornar a un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses con 61 mil dólares en Bitcoin para robar pruebas y obtener información privilegiada sobre el caso.

Así fue el arresto de la directora financiera de Huawei en Canadá

Huawei se enfrenta ahora a posibles multas, confiscaciones y restituciones, pero Estados Unidos no ha especificado el alcance de las sanciones económicas que solicitará.

Desde el principio, el caso Huawei intensificó las tensiones entre Washington y Pekín, mientras las dos mayores economías del mundo se encontraban inmersas en una guerra comercial. Meses después, funcionarios de la administración de Donald Trump calificaron a la empresa como una amenaza para la seguridad nacional, alegando que vendía equipos de telecomunicaciones que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para el espionaje.

La acusación penal inicial desencadenó una crisis diplomática cuando Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, fue arrestada a petición de Estados Unidos por cargos de fraude financiero mientras viajaba por Canadá. Casi tres años después de haber estado bajo arresto domiciliario en Vancouver, Meng llegó a un acuerdo de procesamiento diferido en 2021 que le permitió regresar a China, pero solo tras admitir que la empresa había violado las sanciones estadounidenses al realizar negocios ilegalmente en Irán.