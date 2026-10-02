Estados Unidos y China acuerdan mecanismos para gestionar sus diferencias

Dos gigantes en pugna. Estados Unidos y China llevan mucho tiempo enfrentados en una feroz batalla por el dominio comercial global, en la que hemos observado sus intentos por reducir su dependencia mutua, de acaparar cadenas de suministro que buscan nuevos destinos y de una competencia tecnológica que parecía empujar al mundo hacia dos sistemas cada vez más separados.

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping acaba de mostrarnos algo diferente. Y no estamos ante una desconexión. Estamos ante un intento de aprender a convivir con la interdependencia. Los dos gobiernos acordaron reducir aranceles sobre aproximadamente 30 mil millones de dólares de productos no sensibles de cada lado, extender hasta enero de 2027 la tregua comercial y poner en marcha mecanismos permanentes para discutir comercio e inversión. También acordaron iniciar un diálogo sobre inteligencia artificial, establecer un canal para atender incidentes relacionados con esta tecnología y avanzar hacia mecanismos de comunicación militar para evitar que una crisis escale por falta de contacto.

Son acuerdos importantes. Pero quizá lo más interesante está en lo que no resolvieron. No resolvieron sus diferencias estructurales, sino que construyeron mecanismos para administrarlas. Las tierras raras y otros minerales críticos siguen siendo un punto de tensión. Y eso importa mucho más allá de Washington y Beijing. Porque detrás de un mineral hay un motor eléctrico, una batería, un vehículo, un aerogenerador, un sistema de defensa, un centro de datos, una fábrica.

La economía del siglo XXI depende de cadenas de suministro extraordinariamente complejas, y muchas de ellas pasan por China en alguna de sus etapas. Por eso, cuando China acuerda vender más carbón a Estados Unidos mientras ambos países continúan negociando sobre minerales críticos, tecnología e inversión, aparece una paradoja interesante: las dos potencias pueden competir ferozmente en unas áreas y, al mismo tiempo, seguir necesitándose en otras. Eso tiene una consecuencia para todos los demás. Las empresas no pueden asumir que el mundo volverá a ser como antes de la guerra comercial. Pero tampoco pueden diseñar su futuro suponiendo que Estados Unidos y China dejarán de comerciar entre sí.

Lo que está cambiando es algo más profundo, la geopolítica está entrando directamente en las decisiones empresariales. Dónde comprar, dónde producir, dónde invertir, qué tecnología adoptar, de qué proveedor depender, y qué materias primas deben asegurarse con años de anticipación. Para América Latina esto abre un conversación particularmente importante, ya que no se trata solamente de escoger entre Washington y Beijing, se trata de preguntarnos qué podemos producir, qué podemos transformar y qué posición podemos ocupar en las nuevas cadenas de valor que están reorganizándose.

México, por su ubicación, su industria y su integración con Norteamérica, tiene una oportunidad evidente. Pero una oportunidad no es todavía una ventaja competitiva. Para convertirla en una se necesitan infraestructura, energía confiable, talento, tecnología, financiamiento y reglas capaces de dar certidumbre.

La cumbre Trump-Xi no terminó con la competencia entre las dos mayores potencias económicas del planeta, la hizo más administrable. Y quizá esa sea la lección más importante: en un mundo profundamente interconectado, la competitividad ya no consiste solamente en tener recursos; consiste en saber conectarlos con las cadenas de valor correctas, en el momento correcto y con la menor vulnerabilidad posible.

Porque el mundo puede intentar dividirse en bloques. Pero la economía, la energía y la tecnología siguen conectándolo todo.