El oro cayó por debajo de 4 mil dólares este mes ante el desplome de las acciones tecnológicas.

El oro extendió su recuperación en medio de un amplio repunte de los activos de riesgo provocado por la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.

El oro llegó a avanzar un 3.6 por ciento, hasta cerca de 3 mil 660 dólares la onza, después de caer casi un 9 por ciento la semana pasada a su nivel más bajo en más de un año. El cobre, que ha cotizado en gran medida en línea con las apuestas por el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, también registró un fuerte avance tras el anuncio de Nvidia.

El oro ha caído alrededor de un tercio desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero, ya que los mayores costos de la energía alimentaron la inflación y llevaron a los bancos centrales a elevar las tasas.

El metal cayó por debajo de 4 mil dólares este mes, mientras el desplome de las acciones tecnológicas llevó a los operadores a liquidar posiciones para cubrir pérdidas en otros activos. Ese umbral se consideraba previamente un nivel de soporte para el metal.

¿Quiénes aprovecharon los precios del oro hoy?

Gran parte de las recientes ventas del oro parece haberse concentrado en los futuros, escribió Joni Teves, de UBS Group AG, en una nota. En cambio, las tenencias de fondos cotizados en bolsa se han mantenido “notablemente estables”, señaló.

En China, ya han surgido señales de compras minoristas aprovechando la caída. Las tiendas del mercado de Shuibei, en Shenzhen, epicentro del comercio minorista de oro del país, estaban repletas de personas que buscaban comprar joyas, según Song Jiangzhen, investigador de Guangzhou Southern Gold Market Academy. El interés está “impulsado principalmente por inversionistas minoristas que consideran que el nivel actual es el piso”, dijo.

Aun así, los inversionistas esperan que la política monetaria siga siendo restrictiva durante los próximos meses, mientras varios funcionarios de la Fed han expresado su respaldo a tasas más altas para combatir una inflación persistente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la Fed corre el riesgo de poner en peligro la economía de EU si endurece excesivamente la política monetaria en respuesta a los últimos datos de inflación. Su intento previo por contener los elevados costos de endeudamiento a largo plazo hizo caer los rendimientos en agosto.

Operadores buscan ‘pistas’ sobre el rumbo de la política monetaria

Los operadores estarán atentos a la publicación a mitad de semana del índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de precios preferido de la Fed, en busca de pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

Luego se conocerán las solicitudes de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas nuevas antes del feriado de Acción de Gracias del jueves. Cualquier sorpresa al alza reforzaría los argumentos a favor de más aumentos de tasas e impulsaría al dólar, lo que ejercería presión adicional sobre el oro.

El oro spot subía un 3.5 por ciento, a 3 mil 660.63, a las 2:13 p.m. en Londres. La plata avanzaba un 5.6 por ciento, a 42.46 dólares la onza, después de desplomarse casi un 16 por ciento la semana pasada. El platino y el paladio también ganaban. El índice Bloomberg Dollar Spot registraba un ligero avance después de subir un 0.6 por ciento la semana pasada.