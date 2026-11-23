A partir de la integración económica internacional que detonó la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995, la política exterior se convirtió en uno de los componentes más importantes de las plataformas políticas de los países, en particular de los más grandes, pues la expansión y diversificación del comercio ha venido a replantear la hegemonía. Y se hizo más compleja al integrar a la agenda diplomática los temas de comercio e inversión junto con los relacionados al cuidado del medio ambiente, respeto a los derechos laborales, migración y corrupción y, por si fuera poco, Trump agregó la seguridad nacional. Todo esto generó una revisión de los principios sobre los que se han manejado las relaciones internacionales de los últimos 50 años, que aún no concluye.

Sin embargo, y a pesar de las agresiones comerciales de Trump, el gobierno mexicano maneja sus relaciones con el resto del mundo sin una política acorde a las exigencias del entorno actual, implementando medidas que benefician a la Casa Blanca, aunque tengan implicaciones negativas para nosotros, como los aranceles que se aplican a los países con los que no tenemos un tratado comercial y que han elevado los costos de producción. El Plan Nacional de Desarrollo indica que nuestra política exterior está apegada a los principios de libre autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias, enfatizando el respeto y a evitar la subordinación, pero omite su relación con el comercio, siendo una de las diez economías más importantes en el comercio internacional.

Con esta visión, Sheinbaum pronunció un discurso ante los industriales que asistieron a la cumbre de Shenzhen que pareció estar preparado para un público compuesto por miembros de Morena. La presidenta habló del Plan México como el instrumento que contiene las directrices que dan una nueva dimensión a la transformación que dijo inició México en 2018, año en que se empezaron a generar más de 50 barreras no arancelarias de las que se han quejado Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunos países asiáticos. Llamó la atención que dijera que México es el quinto país que atrae mayor inversión extranjera directa, cuando el reporte 2026 de la ONU nos coloca en 10ª posición detrás de Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Desde que Sheinbaum tomó posesión y hasta junio de este año, la reinversión de utilidades representó 72.5% de la inversión extranjera directa, nuevos proyectos 14.5% y los pagos entre compañías 13%.

Una de las estrategias para sustituir importaciones y atraer tecnología de punta es promover la producción local, como lo están haciendo Estados Unidos y otros países. Si el Plan México está concebido para desarrollar los medios que permitan sustituir importaciones, especialmente de Asia, Sheinbaum debió haber explicado los beneficios de invertir en México y destacar las condiciones del mercado mexicano ante un auditorio de inversionistas potenciales de la más alta calidad, en particular cuando nueve de los diez países de los que importamos más –de acuerdo al Banco de México– son miembros de APEC y siete de ellos son asiáticos: Estados Unidos, China, Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, Japón, Tailandia y Canadá.

Sheinbaum presentó al Plan México como el elemento que está promoviendo la transformación social en el país, enfatizando que en su gobierno la justicia social fortalece la economía. Sin embargo, no mencionó alguno de los elementos que inviten a invertir en territorio mexicano cuando diferentes reportes de bancos de inversión, como Goldman Sachs y UBS, y del Congressional Research Service, que conocen los que asistieron al discurso de la presidenta, destacan las políticas del gobierno que restringen la inversión en minería y energía, las reformas al Poder Judicial, la desaparición de organismos reguladores, la inseguridad y el crimen y las restricciones en infraestructura, agua y electricidad, además de la incertidumbre generada por la revisión del T-MEC.

El final del año traerá muchas definiciones. Falta por conocer el resultado de las conversaciones de Ebrard con Wang Wentao, ministro de Comercio hoy y mañana. A finales del mes, Greer tendrá una videoconferencia con la Unión Europea para revisar la relación comercial entre ambos y luego Sheinbaum se reunirá con Trump en Miami a mediados de diciembre. Razón para que México establezca de una vez una hoja de ruta acorde al entorno.