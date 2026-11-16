¿De qué hablarán Sheinbaum y Xi Jinping?

¿Cuál era el objetivo de la presidenta Sheinbaum cuando dijo el viernes en su conferencia de prensa que el comercio no será el tema central durante su entrevista de mañana con Xi Jinping, sino que hay otros temas muy importantes? Para China, México es un país prioritario y estratégico en términos comerciales y de inversión desde hace casi 20 años: somos su principal comprador de autos en el mundo y éramos uno de los diez principales importadores de productos chinos a nivel internacional y su segundo socio comercial del hemisferio occidental -después de Estados Unidos- hasta que el gobierno empezó a aplicar en enero aranceles que van del cinco al 50 por ciento a más de 1,400 fracciones arancelarias.

China es el segundo socio comercial de México, representando 9.4 por ciento de su comercio total y 17.2 por ciento de sus importaciones totales durante los primeros nueve meses del año.

Los aranceles han reducido el volumen del intercambio comercial entre ambos países, aunque en términos monetarios sigue creciendo. Las importaciones chinas cayeron más de tres puntos porcentuales con respecto al año pasado y el comercio total se redujo casi dos. Sin embargo, el principal efecto de los aranceles mexicanos ha sido aumentar el costo de producción de la industria mexicana, pues más del 65 por ciento de las importaciones chinas son bienes intermedios y materias primas, mientras que el gobierno poco ha hecho para facilitar el proceso para sustituir algunas de esas importaciones con producción nacional al ignorar la inseguridad y la violencia que enfrentan los productores en gran parte de la república.

México nunca ha tenido una política comercial hacia China, a pesar de los problemas que surgieron entre ambos durante la negociación para que Beijing ingresara a la OMC en 2001 y que este país le ha generado el mayor número de casos de prácticas comerciales ilegales a partir de la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994, lo que explica en parte el desmedido crecimiento del déficit con esa nación -que hasta septiembre alcanzó casi los 94,900 millones de dólares- por mucho el mayor déficit con cualquier país. Hoy en día, las barreras no arancelarias chinas se han reflejado en que por cada dólar que México exporta, importa casi 10. Además, el artículo 10 del capítulo 32 del TMEC impide que México negocie un tratado comercial con China hasta 2036.

Las autoridades mexicanas no pueden continuar queriendo darle gusto a Trump implementando medidas comerciales que sólo benefician a Washington debido a que la relación de México con China es de mucha mayor dependencia que la de Estados Unidos y en ese país existen mejores condiciones para la inversión. Durante los primeros nueve meses del año, China representó 7.8 por ciento de las importaciones totales de la Unión Americana, diez puntos menos que en el caso de México, y 4.5% de las exportaciones totales de Washington, por 1.8 por ciento para México. Estados Unidos ha reducido sus exportaciones a China debido a los aranceles con que el gobierno de Xi Jinping ha respondido a los gravámenes de la Casa Blanca y por las restricciones que Trump ha impuesto a la exportación de chips y componentes electrónicos.

Sheinbaum tiene que definir algo que hasta la fecha no ha sido prioridad para los gobiernos de Morena: la política comercial mexicana para las próximas dos décadas, donde tiene que considerar que puede haber, o no, un tratado con Estados Unidos más allá del 2036 y donde el mundo tendrá otra vez más de una superpotencia. China y la Unión Americana representan entre ambas 64 por ciento del total de insumos y bienes intermedios que requiere el aparato productivo mexicano y resulta imposible reducir la dependencia de cualquiera de los dos sin un plan robusto de apoyo para desarrollar proveedores domésticos. De no hacerlo, México continuará convirtiéndose en un país ensamblador, que agrega cada vez menos valor agregado, lo que representará menor empleo y menores recursos fiscales para el gobierno y lo hará cada día más vulnerable a las presiones externas.

Aunque Sheinbaum dijo que Ebrard manejará la agenda comercial, el gobierno chino sabe que ella es la que toma las decisiones relacionadas con las barreras a la inversión extranjera en México y que es la interlocutora con Trump. El equipo económico chino procederá de acuerdo con lo que acuerden mañana los líderes y a diferencia de Trump, China no amenaza: sólo avisa cuando va a tomar represalias. Todos deseamos que esta vez Sheinbaum no desperdicie las oportunidades que este viaje representan para el país.