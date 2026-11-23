Diversas figuras de Sillicon Valley, entre ellas Elon Musk, pidierona Nvidia que reinstaurara a Jensen Huang en su puesto.

Las acciones de Nvidia se ‘dispararon’ en las operaciones previas a la apertura en Wall Street después de la que la Junta Directiva reinstaló a Jensen Huang como CEO.

A las 9:40 horas, tiempo del centro de México, las acciones de Nvidia suben 34.16 por ciento, a los 168.41 dólares, un incremento de 41 dólares en comparación con los datos de cierre del pasado viernes 20 de noviembre.

En un comunicado, la Junta Directiva afirmó que Jensen Huang “es la persona adecuada para dirigir Nvidia”.

“Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos trabajar con él ahora que retoma el liderazgo de la compañía. Estamos agradecidos a Colette Kress por su excelente labor como directora ejecutiva interina”, dijo Harvey C. Jones, presidente de la Junta Directiva.

Rally ‘de locura’ en Wall Street: ¿Cuánto suben las acciones HOY 23 de noviembre?

El repunte de las acciones tecnológicas ‘energizó’ a las bolsas en Nueva York. El Nasdaq, índice que concentra a las principales empresas tecnológicas, encabeza las ganancias con un avance de 7.25 por ciento, hasta las 24 mil 257 unidades, equivalente a un incremento de mil 639 puntos.

El S&P 500 sube 5.03 por ciento, hasta los 7 mil 258 puntos, mientras que el Dow Jones gana 3.29 por ciento, equivalente a mil 586 unidades, para ubicarse en 49 mil 733 puntos.

El repunte contrasta con la jornada del viernes 20 de noviembre, cuando Wall Street registró fuertes ventas que golpearon especialmente a las empresas tecnológicas. En aquella sesión, el Nasdaq retrocedió 5.3 por ciento y el S&P 500 perdió 3.7 por ciento.

¿Por qué Jensen Huang fue removido como CEO de Nvidia?

Esto ocurrió después de que se revelaran hasta tres affairs, una de ellas con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de la compañía.

La polémica también involucró a Alice Huang, empresaria vinculada con Megaspeed International, uno de los principales clientes de Nvidia en el sudeste asiático. Las autoridades estadounidenses investigan a esa compañía por su presunta participación en el contrabando de chips de inteligencia artificial.

Tras su salida, Nvidia nombró a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como CEO interina mientras buscaba un reemplazo permanente.