Tras su primer día en la Bolsa, Anthropic se colocó como la séptima empresa más grande del mundo en valor de mercado.

Tras su debut soñado, las acciones de Anthropic llegaron a caer más de 10 por ciento en la sesión de Wall Street de este viernes 20 de noviembre.

A las 8:45 horas, las acciones de la empresa creadora del chatbot Claude bajan 8.73 por ciento a los 88.69 dólares. El jueves 19 de noviembre, el valor de los títulos había llegado a dispararse hasta 39 por ciento más respecto a su precio de la Oferta Pública Inicial aunque posteriormente perdió más de la mitad de esas ganancias.

En esa sesión, las acciones cerraron con un alza de 17 por ciento, lo que convirtió a Anthropic en la séptima empresa cotizada más grande del mundo por valor de mercado.

El descenso de la cotización coincidió con el ejercicio de la denominada ‘opción de sobreasignación’, que permite a los bancos colocadores vender acciones adicionales una vez iniciada la negociación en el mercado. Esta sobreasignación eleva el importe total obtenido por Anthropic y por los cofundadores que vendieron sus acciones en la oferta hasta los 119 mil 500 millones de dólares.

¿Qué índices de Wall Street inician con pérdidas?

Los principales índices de Wall Street operan con resultados mixtos este viernes 20 de noviembre. El Dow Jones avanza 0.16 por ciento, hasta las 49 mil 178 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede 2.02 por ciento, a los 7 mil 176 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite, que agrupa a numerosas empresas tecnológicas, pierde 1.31 por ciento y se ubica en las 23 mil 565 unidades.