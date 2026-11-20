¿Sales tarde del Corona Capital o del partido de NFL? El Metro tendrá horario extendido. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció una ampliación en su horario de servicio habitual durante este fin de semana, con el fin de facilitar la movilidad en la Ciudad de México por los eventos masivos.

Entre los eventos que están programados entre el 20 y el 22 de noviembre están el festival musical Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva, y el partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers en el Estadio Azteca.

Ante la alta demanda del Metro, las operaciones se extenderán hasta la 1:30 horas de la madrugada durante los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

¿Qué líneas del Metro extenderán el horario del 20 al 22 de noviembre?

La extensión del horario nocturno del Metro no será en todo el sistema. Únicamente el servicio extraordinario será en cuatro líneas estratégicas de la capital.

Línea 1 (Observatorio - Pantitlán).

Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña).

Línea 3 (Indios Verdes - Universidad).

Línea 9 (Observatorio - Pantitlán).

Recordar que las personas que se dirigen al Corona Capital pueden llegar al recinto a través de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que las personas que disfrutarán del encuentro entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, la estación más cercana es Tasqueña, de la Línea 2.

Para respaldar esta jornada y agilizar el tránsito de pasajeros, las autoridades indicaron que se desplegarán operativos especiales de seguridad y atención a personas usuarias dentro de las instalaciones.

Cierres en la Línea 2

En tanto, para este 20 de noviembre, se tiene contemplado el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, por la celebración del desfile militar en conmemoración de la Revolución Mexicana.

El Metro exhortó a los usuarios a considerar estas modificaciones en la red para planificar sus traslados con anticipación y programar adecuadamente sus salidas y regresos.