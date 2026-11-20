Las rentas en la Ciudad de México se han elevado por encima de la inflación.

En medio de un mercado donde las rentas de departamentos en CDMX acumulan un incremento de 30.38 por ciento en tres años, la propuesta de Ley de Rentas Justas abre un nuevo frente de preocupación para el sector inmobiliario, pues empresarios advierten que topar los aumentos, sin atender la insuficiente oferta habitacional, podría desalentar inversiones, afectar la rentabilidad de los proyectos y encarecer los nuevos contratos, abriendo una veta de negocio en la informalidad.

“Lo más delicado es definitivamente topar el precio del incremento al inmueble, independientemente del cambio de inquilino porque en ese momento ya no existe un incentivo para el arrendador a invertir en mantenimiento corriente y extraordinario, además de los pagos fiscales, seguros o los gastos inherentes a la administración y preservación del inmueble. Ya no se sale en gastos”, advirtió Carlos Valladares, director de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER).

El directivo, agregó en entrevista, que la iniciativa también afectará a la generación de vivienda en la Ciudad de México , así como el esquema de las preventas, las cuales permiten acceder a una casa o departamento a precios hasta 30 por ciento más bajos, antes de que concluya su construcción.

“También deja de ser atractivo para la producción de vivienda en el aspecto de que mucha gente va a las preventas pensando en que puede rentar o vender ese inmueble a futuro, como un complemento a sus ingresos familiares. Nosotros estamos previendo que esas preventas también pueden sufrir”, acotó.

(El Financiero)

Tope a la inflación promoverá la renta informal de departamentos en CDMX

La propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la ciudad, que se discute en el Congreso local, establecería un tope a los aumentos anuales de renta que no podrá superar la inflación y que quedará vinculado al inmueble para evitar alzas excesivas al cambiar de inquilino.

Asimismo, limitaría la exigencia de requisitos a una sola garantía, prohibiendo pedir múltiples depósitos, fiadores, pólizas jurídicas u obligados solidarios, así como cobrar al arrendatario gastos de investigación o redacción de contrato.

Además, obligaría a los propietarios a registrar digitalmente los contratos ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) bajo pena de sanción y con la posibilidad de que el inquilino realice el trámite si el dueño lo omite.

Finalmente, proyecta crear una Defensoría Inquilinaria junto con mecanismos de mediación gratuitos y confidenciales para resolver conflictos sin llegar a un juicio largo.

Una de las alternativas que buscarán los dueños e inquilinos, ante el nuevo marco normativo, es buscar contratos de arrendamiento en el mercado informal.

“Esto podría generar consecuencias negativas para ambas partes. Por un lado, los propietarios podrían enfrentar mayores dificultades para recurrir a los mecanismos legales en caso de incumplimiento o falta de pago, y los inquilinos, también podrían quedar en una situación de vulnerabilidad si consideran que sus derechos han sido afectados”, detalló a El Financiero, Cristiano Tateshita, CEO de tudepa.com.

La otra salida, es la migración al mercado de renta vacacional o de corta estancia, para buscar la rentabilidad del patrimonio.

“Sin embargo, este desplazamiento tampoco sería positivo para el mercado. Una mayor concentración de propiedades destinadas a rentas vacacionales podría provocar un alza adicional de precios, intensificar los procesos de gentrificación y reducir la disponibilidad de viviendas para residentes locales”, dijo el directivo de la plataforma especializada en la comercialización de departamentos en preventa.

Hoy, en la CDMX, la renta promedio de un departamento de 65 metros cuadrados con dos recámaras está en 22 mil 19 pesos al mes, lo que representa un alza de 4.2 por ciento en los primeros 9 meses del año. Sin embargo, la inflación en el mismo periodo fue de 2.4 por ciento, según la Radiografía del Mercado Inmobiliario , elaborado por Inmuebles24, portal de clasificados online de real estate en México.

Si se trata de un espacio de 100 metros con tres recámaras, la renta promedio alcanza los 30 mil 423 pesos al mes, es decir 38 por ciento o 8 mil 404 pesos más costoso que uno de 65 metros de superficie.

Si la lupa se amplía en el tiempo, el costo de la renta de departamento s de 65 metros pasó de 16 mil 889 en 2023, posterior a la pandemia, a 22 mil 19 a septiembre pasado, lo que representa un incremento de 30.38 por ciento en tres años.

Con la propuesta de la Ley de Rentas Justas, los precios de salida también serían más altos.

“El inversionista que va a hacer una nueva colocación de su propiedad, probablemente opte por meter un incremento en el precio de salida, cubriendo cualquier tema de costo de mantenimiento y otros gastos derivados de este marco jurídico. Si antes, por ejemplo, en el precio de salida veíamos una incrementalidad del 3 por ciento, ahora será de 7 por ciento”, adelantó Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24.

Para Agustín Díaz, director de Nomad Living, la aprobación de la ley representaría un freno a nuevos desarrollos y también coincide en que los precios de salida del mercado tenderán al alza, mientras que en su caso particular, afectaría en la rentabilidad de sus desarrollos.