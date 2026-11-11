Ley de Rentas Justas amenaza con presionar precios de alquiler en CDMX

La Ley de Rentas Justas en CDMX también pone en 'pausa' las inversiones en propiedades para arrendamiento.

La aprobación de la Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México tendría un impacto al alza en los precios de salida de los inmuebles destinados a arrendamiento, además de pausar inversiones en propiedades, advirtió Inmuebles24.

“El inversionista que va a hacer una nueva colocación de su propiedad, probablemente opte por meter un incremento en el precio de salida, cubriendo cualquier tema de costo de mantenimiento y otros gastos derivados de este marco jurídico… Si antes, por ejemplo, en el precio de salida veíamos una incrementalidad del 3 por ciento, tal vez ahora sea un 7 por ciento”, señaló Julio César Mendoza, gerente comercial del portal de clasificados online de real estate en México.

Al presentar el Informe de Vivienda de la Ciudad de México, Mendoza aseguró que la legislación impulsada por el gobierno de Clara Brugada y que actualmente se discute en el Congreso capitalino genera incertidumbre en el mercado inmobiliario.

“Ahorita, con la incertidumbre, algunos propietarios están poniendo en pausa sus propiedades, justamente antes de decidir si venderla o si prefieren rentarla a largo plazo. La recomendación para los inquilinos es mantener estrecha comunicación con el propietario, anticipando y acordando previamente cuáles son las condiciones del arrendamiento”, explicó.

¿De cuánto es la renta promedio en la CDMX?

De acuerdo con datos del reporte, la renta promedio en la Ciudad de México se ubica en los 22 mil 019 pesos mensuales, lo que implica un alza acumulada de 4.2 por ciento en lo que va de 2026, sin embargo, en octubre ya registró una caída del 0.7 por ciento, acumulando dos meses consecutivos con una tendencia a la baja.

“Lo que hemos encontrado es que, posterior a un año que ha sido plagado de incertidumbre y aversión al riesgo, se ha visto impactado en una menor rotación de inventario y a su vez en desaceleración en el incremento de precios”, detalló Mendoza.

En cuanto al mercado de venta de propiedades en la capital del país, el metro cuadrado promedio presenta un aumento del 2.8 por ciento en el presente año, ubicándose en 50 mil 924 pesos.

¿En qué zonas de la CDMX es más barato rentar?

El precio más alto registrado en la plataforma corresponde a la colonia Rincón del Bosque en la alcaldía Miguel Hidalgo con un costo de 118 mil 807 pesos; en contraste, la colonia El Arbolillo CTM en la Gustavo A. Madero ofrece 8 mil 22 pesos el metro cuadrado.

El informe destacó que existe una tendencia de desplazamiento residencial impulsada por el alto atractivo de corredores consolidados como Polanco-Reforma, Polanco-Chapultepec, Condesa, Roma Norte-Roma Sur, Del Valle y Narvarte.

Derivado de dicha dinámica, se desdoblan áreas vecinas como San Rafael, Santa María la Ribera, San Pedro de los Pinos, Portales y Azcapotzalco, las cuales ofrecen valores de compraventa más accesibles.