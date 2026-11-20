Así estará el clima en CDMX y Edomex para el sábado 21 de noviembre.

El clima en el Valle de México para el sábado 21 de noviembre presentará condiciones de cielo nublado, con temperaturas frescas que definirán el ambiente de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada sin precipitaciones significativas, pero con marcada variación térmica entre sus principales localidades.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, los habitantes sentirán una temperatura mínima de 11.7°C y una máxima de 22.7°C. Por contraste, Toluca, la capital del Estado de México, registrará un marcado descenso con una mínima de 5.0°C, la más baja de la zona, alcanzando una máxima de 19.3°C.

Para Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, se esperan temperaturas que varían de 11.0°C en la mañana a 22.0°C por la tarde. Ecatepec de Morelos, por su parte, tendrá una mínima de 11.7°C y una máxima de 23.7°C, siendo el municipio con el registro más cálido de la región.

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México este sábado?

La probabilidad de precipitación en toda la zona del Valle de México es nula para este sábado, lo que garantiza una jornada seca. Las condiciones atmosféricas generales serán de cielo nublado en la Ciudad de México, Toluca, Naucalpan y Ecatepec, sin indicios de lluvias o tormentas aisladas.

El viento soplará de forma ligera en las cuatro ciudades, registrando una velocidad de apenas 4 km/h. Esta baja velocidad ayuda a que el cielo nublado se mantenga estable, sin que se dispersen las nubes o se presenten cambios drásticos en el clima durante el día.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en la CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 23 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el fin de semana y principios de la próxima semana muestra un clima similar, con cielos predominantemente nublados y temperaturas estables. La masa de aire polar asociada a frentes fríos previos modifica sus características, lo que favorece un ascenso gradual de las temperaturas en el centro del país, manteniendo el ambiente fresco.

¿Qué recomendaciones seguir ante las temperaturas en el Valle de México?

A pesar de las temperaturas frescas, se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es importante revisar las condiciones específicas de cada municipio, ya que las variaciones térmicas pueden ser significativas, como el frío de Toluca.

Se sugiere usar ropa abrigadora en las mañanas y noches, sobre todo en zonas como Toluca donde las mínimas son de 5°C. Durante el día, en ciudades como Ecatepec, la temperatura máxima de 23.7°C permite ropa más ligera, pero siempre con una prenda extra para los cambios de clima.

Fuente: CONAGUA.

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