Roxana ‘N’, exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, presuntamente por uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.

La exalcaldesa de Playa del Carmen es investigada por un perjuicio económico al erario de más de 62 millones pesos, derivado del incumplimiento de los servicios acordados en contratos públicos para lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Según las investigaciones, durante su gobierno fueron otorgadas de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular, entre los años 2022 y 2024.

Además, el prestador del servicio no tenía los comprobantes fiscales digitales por internet de los primeros contratos y aún así, continuaron los pagos no comprobables de más de 62 millones pesos.

La Fiscalía de Quintana Roo detalló que los servidores públicos involucrados fueron omisos al no cumplir con su facultad de revisión y seguimiento, ya que no verificaron el cumplimiento, así como tampoco se cercioraron de que contaran con la documentación que exige la ley.

¿Cómo fue la detención de Roxana ‘N’, exalcaldesa de Playa del Carmen, en CDMX?

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la detención de Roxana ‘N’, exalcaldesa de Playa del Carmen, ocurrió a las 19:47 horas sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia De la Unión Zapata, entre las calles H. Congreso de la Unión y Sindicato.

El Registro Nacional de Detenciones señala que la exfuncionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de Tacubaya, donde se encontraba en traslado al momento de la consulta.

De acuerdo con la descripción de su ficha, Roxana ‘N’ mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión mediana y cabello largo rubio. Al momento de su detención vestía un traje negro, blusa color hueso, pantalón negro y zapatillas negras.