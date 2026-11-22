Además de comida rápida, en el Estadio Banorte se pueden encontrar opciones de comida mexicana, como tacos y gringas. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

El ambiente en el Estadio Banorte se siente como un día de Super Bowl. La NFL regresa a la Ciudad de México con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, pero la experiencia deportiva también llega acompañada de un menú con opciones gastronómicas muy al estilo estadounidense. Hamburguesas, hot dogs, papas fritas y tenders forman parte de la oferta disponible para los aficionados que acuden este domingo al partido.

Sin embargo, la comida no se limita a los clásicos de los estadios de Estados Unidos. Los asistentes también encuentran alternativas más cercanas a la gastronomía mexicana, como tacos al pastor, de bistec, gringas y burritos. Hay opciones individuales y paquetes para compartir.

Y para ‘bajar el bocado’ no puede faltar una cerveza, ya sea con o sin alcohol, pues también hay alternativas para quienes prefieren evitar las bebidas alcohólicas, pero quieren disfrutar de su sabor. Eso sí, celebrar el regreso de la NFL a la CDMX puede salir más caro de lo habitual: los precios de los alimentos y bebidas en el Estadio Banorte alcanzan cifras que conviene conocer antes de hacer el pedido.

El Estadio Banorte es la sede del NFL Mexico City Game 2026. / LUCÍA FLORES (Lucía Flores) (Lucía Flores)

49ers vs. Vikings: ¿Cuánto cuesta comer en el Estadio Banorte?

La oferta gastronómica del Estadio Banorte incluye botanas, comida rápida, tortas, sándwiches y platillos mexicanos. Entre las opciones disponibles están los chicharrones, las papas a la francesa y los helados. Para quienes prefieren algo más contundente, el menú contempla hamburguesas de pulled pork, con queso y dobles, además de hot dogs, tenders con waffles y tequeños de queso.

Los precios varían dependiendo del producto. Los chicharrones son una de las opciones más económicas, con un costo de 150 pesos, mientras que las papas Sabritas cuestan 200 pesos y las papas a la francesa, 250 pesos. En el otro extremo se encuentra el paquete de tacos para seis personas, que cuesta 2 mil 300 pesos e incluye 12 tacos al pastor, seis tacos de bistec y seis gringas. Es decir, contempla 24 piezas para compartir entre los asistentes.

¿Cuánto cuesta beber en el 49ers vs. Vikings? Así están los precios de la ‘chela’

La oferta de bebidas contempla alternativas con y sin alcohol. Entre las primeras destacan las cervezas Corona, Michelob Ultra, Michelob Ultra 0 y Flying Fish. También hay destilados como tequila, ron y whisky, además de Jack Daniel’s, para quienes prefieren acompañar la comida con otro tipo de trago.

En cuanto a las cervezas, la Michelob Ultra es la más cara, con un precio de 310 pesos. La Corona cuesta 300 pesos, mientras que la Michelob Ultra 0, que es la alternativa sin alcohol, se vende en 300 pesos. En contraste, la Flying Fish tiene un costo de 150 pesos, por lo que es la opción más económica dentro de las cervezas disponibles en el estadio.

La cerveza alcanza hasta los 310 pesos por vaso; aunque hay otras opciones de destilados. (Foto: Diego Caso)

Para quienes prefieren los destilados, el tequila, el ron y el whisky tienen un precio de 190 pesos. El Jack Daniel’s cuesta 220 pesos y se sirve en vaso doble. Si la idea es evitar el alcohol, también hay refrescos por 160 pesos y agua por 60 pesos.

¿A qué hora es el partido de 49ers vs. Vikings?

El regreso de la NFL a México se concreta este domingo 22 de noviembre con el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular 2026. El encuentro tiene como escenario el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

El partido también representa una nueva visita de los 49ers a la capital del país. En esta ocasión, el equipo de San Francisco llega como local administrativo y se enfrenta a Minnesota en uno de los encuentros programados para la jornada dominical.

Además de comida, en el Estadio Banorte se pueden disfrutar de botanas. (Foto: Diego Caso)

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026.

Domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 19:20 horas (tiempo del centro de México).

19:20 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Para quienes no asistan al estadio, el partido entre 49ers y Vikings se podrá seguir en México a través de Canal 5, ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Así, los aficionados podrán seguir el regreso de la NFL a la capital desde casa, sin perderse las acciones del encuentro.