Tom Jackson disputó 14 temporadas en la NFL, todas con los Denver Broncos, equipo con el que participó en 2 Super Bowls. (Foto: AP, Shutterstock)

Previo al arranque del partido de la NFL en México, se dio a conocer el fallecimiento de Tom Jackson, exjugador de los Denver Broncos y reconocido analista deportivo, quien murió el viernes 20 de noviembre a los 75 años. El exlinebacker fue una de las figuras de la histórica defensa ‘Orange Crush’ y dedicó gran parte de su vida al futbol americano, tanto dentro del campo como frente a las cámaras.

Su familia confirmó el fallecimiento a ESPN y la noticia se hizo pública este domingo. Chris Berman, quien compartió con Jackson varias décadas de transmisiones deportivas, expresó su sorpresa por la muerte de su amigo, con quien conversó apenas 3 días antes.

Jackson disputó 14 temporadas en la NFL, todas con los Denver Broncos, equipo con el que participó en 2 Super Bowls. Tras su retiro, inició una carrera como comentarista deportivo que se extendió durante 29 años y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la cobertura del futbol americano.

Tom Jackson también tuvo una carrera de 29 años como comentarista deportivo de la NFL. (Foto: AP)

Así se despidió Chris Berman de Tom Jackson, leyenda de los Denver Broncos

Chris Berman recordó a Tom Jackson durante la transmisión de Sunday NFL Countdown, en la que explicó que el fallecimiento de su antiguo compañero fue inesperado, pues ambos conversaron extensamente el martes anterior a su muerte.

“Tenía 75 años y estaba lleno de vida. Tom llegaba a la gente. Se mantenía activo. Esto nos tomó por sorpresa”, declaró Berman durante el programa.

El comentarista también compartió un mensaje en el que recordó los años que trabajaron juntos en NFL Primetime y Sunday NFL Countdown, así como la amistad que construyeron fuera de los estudios de televisión.

“Todos estamos conmocionados. Yo estoy conmocionado, nosotros estamos conmocionados y ustedes también. Hemos perdido a uno de los mejores seres humanos que han pisado este planeta, Tom Jackson”, expresó.

Berman aseguró que Jackson fue una de las personas más importantes de su vida profesional y personal. También destacó su sentido del humor, su lealtad y la cercanía que mantenía con sus compañeros.

“Tom fue mi mejor amigo, en lo profesional y en lo personal. Si alguna vez lo conociste o solo lo veías en ESPN, también era tu mejor amigo”, añadió.

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, destacó la influencia de Jackson en la televisión deportiva estadounidense y recordó su trabajo junto a Berman en uno de los programas más representativos de la cadena.

Pitaro señaló que el estudio de la NFL en ESPN lleva los nombres de Chris Berman y Tom Jackson, como reconocimiento a su contribución a la cobertura de este deporte.

Los Denver Broncos también lamentaron el fallecimiento del exjugador, a quien describieron como uno de los integrantes más queridos de la franquicia y una figura fundamental de su historia.

“Líder inspirador y competidor feroz, TJ estuvo orgulloso de integrar el primer equipo de los Broncos que disputó un Super Bowl y que ayudó a establecer una tradición ganadora en Denver”, señaló la organización.

¿Quién fue Tom Jackson y cuáles fueron sus logros en la NFL?

Tom Jackson nació en abril de 1951 en Cleveland, Ohio, y desarrolló su carrera universitaria en Louisville. Su llegada al futbol americano profesional ocurrió en 1973, cuando los Denver Broncos lo seleccionaron en la cuarta ronda del Draft de la NFL.

El linebacker permaneció durante toda su carrera con la franquicia de Denver, entre 1973 y 1986. En ese periodo disputó 191 partidos de temporada regular, 177 como titular, además de 10 encuentros de playoffs.

Jackson fue una de las principales figuras de la defensa de los Denver Broncos, conocida como ‘Orange Crush’ durante la década de los setenta. Esta unidad, dirigida por el coordinador defensivo Joe Collier, destacó por su desempeño y fue fundamental para que el equipo se convirtiera en uno de los protagonistas de la NFL.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en la temporada de 1977, cuando Denver consiguió su primera clasificación a los playoffs y avanzó hasta el Super Bowl XII, en el que perdió 27-10 frente a los Dallas Cowboys.

Jackson recibió 3 selecciones al Pro Bowl y fue elegido 2 veces para integrar el primer equipo All-Pro, en 1977 y 1978.

También destacó por su capacidad para interceptar pases. Durante la temporada de 1976 consiguió 7 intercepciones, una cifra que permanece como récord de la franquicia para un linebacker en una sola campaña.

A lo largo de su trayectoria acumuló 20 intercepciones, marca que comparte con Randy Gradishar entre los jugadores de esa posición en Denver. Además, estuvo entre los 5 líderes de tacleadas del equipo durante 11 temporadas consecutivas y registró su mejor cifra individual en 1980, con 180.

Su segunda participación en un Super Bowl ocurrió durante la temporada de 1986, cuando los Broncos enfrentaron a los New York Giants. Denver perdió 39-20 en el Super Bowl XXI, que marcó el cierre de su carrera profesional.

Tras su retiro de la NFL, Tom Jackson se incorporó a ESPN en 1987, donde desarrolló una carrera de 29 años como analista deportivo y compartió transmisiones con Chris Berman.