Sebastian Valdez fue 'tentado' por los Acereros de Pittsburgh para dejar California. No obstante, el 'Niner' decidió quedarse en San Francisco y pelear por un puesto en el roster principal.

El tackle Sebastian Valdez llegó a los San Francisco 49ers sin haber sido seleccionado en el Draft de la NFL y su fuerza llamó la atención de sus compañeros durante un campamento de entrenamiento quienes terminaron por apodarlo como uno de los Avengers.

“Le decimos Hulk”, contó Dominick Puni, guardia ofensivo de los 49ers, durante el campamento de los 49ers hace ya más de un año, antes del inicio de la temporada 2025. 15 meses después, Valdez está listo para tomar el emparrilado en el Estadio Banorte en el regreso de la NFL a México.

Como Mark Ruffalo en las películas de los Avengers, ‘Hulk’ Valdez “es rápido, explosivo y tiene una buena salida desde la línea de golpeo. Nos causa problemas en los ejercicios de uno contra uno”, explicó Puni.

¿Dónde jugaba Sebastian Valdez antes de llegar a los 49ers?

Sebastian Valdez estará como en casa con ‘Los Fieles’ de San Francisco este domingo 22 de noviembre. Su padre Jesús nació en Guadalajara, la tierra del tequila, y su madre Norah es de Tijuana, una localidad que ‘Hulk’ visitaba con frecuencia gracias a la cercanía con San Diego, California, donde creció.

Valdez empezó su carrera en el futbol americano en la preparatoria Monte Vista, en California. Durante esa etapa comenzó a dedicar más tiempo al entrenamiento de fuerza, luego de descubrir que su potencia física le daba ventaja frente a sus rivales.

Después, en su cuatro temporadas de futbol americano universitario con Montana State y Washington Huskies, Valdez disputó 43 partidos, consiguió 141 tackleadas y 14 capturas de quarterback.

En su etapa con Montana State también recibió reconocimientos por su desempeño defensivo, incluido el premio Ron Warzeka al mejor liniero defensivo de la universidad en 2022.

¿Cómo llegó Sebastian Valdez al primer equipo de los 49ers?

A pesar de su desempeño universitario, Sebastian Valdez no fue seleccionado en el Draft de la NFL y en 2025, logró una oportunidad como agente libre en la Bahía de San Francisco.

Valdez explicó que eligió a los 49ers porque consideraba que su sistema defensivo era el que mejor se adaptaba a sus características.

“Los 49ers son conocidos por tener una línea defensiva muy dominante y, cuando ves las grabaciones de sus partidos de años anteriores, quieres formar parte de ese equipo”, declaró a 49ers Webzone.

Robert Saleh, entonces coordinador defensivo de San Francisco en 2025, se mostró sorprendido por el trabajo de Valdez en los equipos de práctica de los 49ers.

“A medida que siga demostrando que es mejor que los jugadores a los que se enfrenta, tendrá oportunidades de medirse contra rivales de mayor nivel. Y si continúa así, seguirá progresando”, declaró en 2025.

Durante su primera temporada en el equipo de prácticas de los ‘Niners’, Sebastian Valdez tuvo la oportunidad de abandonar la Bahía para incorporarse a Pittsburgh. Sin embargo, el ‘Hulk Mexicano’ rechazó la oferta de los Steelers, pese a que todavía no tenía asegurado un lugar en la plantilla en California.

“Creo en este equipo, creo en el sistema que tenemos y en todo lo que los 49ers buscan conseguir. Sé que el pasto no siempre es más verde del otro lado, así que tomé la decisión de quedarme”, explicó Valdez en una entrevista con NBC Sports Bay Area.

Valdez reconoció que enfrentó momentos de incertidumbre durante el tiempo que pasó en el equipo de prácticas de San Francisco. “Pero nunca sentí que no perteneciera aquí. Sabía que podía superar cualquier cosa que se me presentara”.

Comenzó la temporada 2026 en el equipo de prácticas, pero fue activado para disputar el encuentro contra Arizona del 27 de septiembre. El 3 de octubre, los 49ers anunciaron oficialmente su ascenso al roster activo de 53 jugadores para enfrentar a los Broncos de Denver.

¿Qué dijo Sebastian Valdez sobre su debut en la NFL?

El ‘Hulk Mexicano’ debutó en temporada regular durante la victoria de San Francisco por 36-30 sobre los Arizona Cardinals, partido en el que consiguió tres tackleadas.

“Bien bendecido por esa oportunidad. La estaba esperando mucho tiempo”, declaró Valdez en una entrevista con el canal oficial de los 49ers en Español.

Valdez explicó que durante el encuentro intentó concentrarse en hacer lo que sabía, sin preocuparse demasiado por la presión de disputar su primer partido.

Su desempeño también comenzó a reflejarse en las estadísticas. El 11 de octubre, durante la victoria de los 49ers por 32-29 sobre los campeones Seattle Seahawks, Valdez consiguió su primera captura de quarterback en la NFL al derribar a Sam Darnold.

Hasta antes del partido de este 22 de noviembre contra Minnesota, el defensivo acumulaba siete encuentros disputados, diez tackleadas y una captura de quarterback durante la temporada 2026 de la NFL.

Así se ve el vestuario de los 49rs en el Estadio Banorte para el Mexico City Game. (Lucía Flores)

¿Qué dijo el ‘Hulk Mexicano’ sobre jugar con los 49ers en CDMX?

El regreso de los 49ers tras cuatro años desde su último partido de temporada regular en México también tiene un significado especial para Sebastian Valdez, quien tendrá la oportunidad de jugar ante sus seres queridos.

“Claro, muy emocionado. Voy a tener muchos familiares que van a ese juego [...] va a ser la primera vez que van a ir a un juego. Entonces, muy emocionado, no puedo esperar”, declaró en entrevista para el sitio oficial de los 49ers.

El jugador también destacó el orgullo que siente por sus raíces mexicanas durante una entrevista realizada con motivo de la celebración de la herencia latina en la NFL. “Es un honor ser mexicano, es un honor tener esa sangre en mi cuerpo y estoy muy agradecido. Y esto lo hago pa’ los que piensan que no pueden”.