Andy Taylor reveló su enfermedad durante su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. (Foto: AP, ChatGPT)

“No reces por mí ahora, déjalo para la mañana siguiente”. A más de 4 décadas del lanzamiento de Save a Prayer, aquellas palabras resuenan de manera distinta entre los seguidores de Duran Duran, tras la muerte del guitarrista Andy Taylor.

El guitarrista de la agrupación británica murió a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia a través del sitio oficial de la banda, donde sus seres queridos y compañeros de escenario recordaron al músico que marcó a toda una generación.

Detrás de su despedida hay una historia de 8 años de lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad por la que se sometió a un tratamiento con medicina nuclear que le dio la esperanza de prolongar su vida y continuar con su carrera musical.

¿De qué murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor falleció el pasado lunes 23 de noviembre en su domicilio, rodeado de sus familiares, quienes dieron a conocer la noticia dos días después.

El guitarrista fue diagnosticado con cáncer de próstata metastásico en etapa 4 en 2018, aunque mantuvo su enfermedad fuera del conocimiento público durante 4 años.

Esta enfermedad se desarrolla cuando las células de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino ubicado debajo de la vejiga, crecen de manera descontrolada.

Fue en noviembre de 2022, durante la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll, cuando los seguidores de la agrupación conocieron el diagnóstico del guitarrista.

Su estado de salud le impidió viajar a Los Ángeles para asistir a la ceremonia y actuar junto a sus compañeros de Duran Duran, por lo que envió una carta en la que explicó los motivos de su ausencia. Simon Le Bon leyó el mensaje durante el evento.

“Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura”, escribió el músico en aquella ocasión.

Tras su fallecimiento, los familiares de Andy Taylor recordaron la determinación con la que afrontó la enfermedad, así como el cariño que recibió de sus seguidores durante los últimos años de su vida.

“Jamás se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida”, expresaron.

Andy Taylor se sometió a un tratamiento de medicina nuclear para combatir el cáncer de próstata. (Foto: AP)

¿Qué tratamiento recibió Andy Taylor para combatir el cáncer?

Un año después de dar a conocer su diagnóstico, Andy Taylor reveló que se sometió a un tratamiento con medicina nuclear para combatir el cáncer de próstata y prolongar su vida.

La terapia con lutecio-177 consiste en administrar un compuesto radiactivo que se dirige a las células cancerosas. Su objetivo es destruirlas o frenar su crecimiento mediante la radiación, con el menor daño posible a los tejidos sanos.

En una entrevista con la BBC en 2023, el guitarrista explicó que el tratamiento representaba una oportunidad para prolongar su vida, aunque no significaba que su enfermedad tuviera cura.

“Mata el cáncer en etapa cuatro en los huesos. Y lo que efectivamente hace es prolongar mi vida durante cinco años”, explicó el guitarrista.

La enfermedad tampoco significó el final de su carrera musical. En 2023, Taylor publicó Man’s a Wolf to Man, su primer álbum como solista con material original en más de 30 años.

Ese mismo año volvió a colaborar con sus antiguos compañeros de Duran Duran en Danse Macabre, el decimosexto álbum de estudio de la agrupación.

¿Quién fue Andy Taylor y cómo fue su carrera musical?

Andrew Arthur Taylor nació en febrero de 1961 en Inglaterra. Desde su infancia mostró interés por la guitarra, instrumento que años más tarde lo llevaría a formar parte de una de las agrupaciones más representativas de la música británica de la década de los 80.

En 1980 se incorporó a Duran Duran, donde compartió escenario con Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor.

Su trabajo como guitarrista quedó plasmado en los primeros 3 álbumes de estudio de la banda: Duran Duran (1981), Rio (1982) y Seven and the Ragged Tiger (1983), así como en éxitos como Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer y The Reflex.

En 1985, junto con John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson, formó The Power Station, un proyecto con el que exploró un sonido más cercano al rock.

Tras su salida de Duran Duran, emprendió una carrera como solista con producciones como Thunder (1987) y Dangerous (1990). También incursionó en la composición y la producción musical, facetas en las que colaboró con artistas como Rod Stewart y Belinda Carlisle.

A principios de la década de los 2000, Andy Taylor regresó a Duran Duran como parte del reencuentro de los 5 integrantes de su formación clásica. Juntos lanzaron el álbum Astronaut en 2004, pero 2 años después el guitarrista volvió a dejar la banda.

Su contribución a la música fue reconocida en 2022 con el ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll, ceremonia a la que no pudo asistir y en la que sus seguidores conocieron la batalla que libraba contra el cáncer.

Tras su muerte, sus compañeros recordaron la importancia que tuvo el guitarrista en la construcción de la identidad musical de la banda.

“Aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, expresaron los integrantes de Duran Duran.