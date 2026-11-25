Las condiciones de hacinamiento, las jornadas laborales excesivas y el alojamiento precario de decenas de jornaleros agrícolas llevaron a las autoridades de Nuevo León a investigar un presunto caso de trata de personas en el municipio de Galeana, donde fueron rescatadas 79 personas, entre ellas 34 menores de edad. Por estos hechos, un hombre fue detenido por explotación laboral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Jesús Martín ‘N’, de 33 años, fue aprehendido en el municipio de Monterrey, mediante una orden judicial. El hombre es investigado por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral y fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal.

Jornaleros rescatados en Galeana recibían $1,500 semanales

De acuerdo con la investigación, en agosto de este año, el detenido habría trasladado a una adolescente de 17 años, cuya identidad está protegida, junto con mujeres, hombres, adolescentes y niños del pueblo tarahumara, desde Chihuahua hasta el ejido El Potosí, en Galeana, para trabajar en la recolección de papa.

Los jornaleros recibían un pago semanal de alrededor de mil 500 pesos; sin embargo, presuntamente les descontaban 400 pesos por concepto de alojamiento y alimentación. A estas condiciones se sumaba la situación de una adolescente incluida en la carpeta de investigación, quien habría trabajado jornadas superiores a las establecidas por la Ley Federal del Trabajo y no contaba con registro en algún esquema de seguridad social.

Al detallar las condiciones que, según la investigación, enfrentaban los trabajadores, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, explicó que la explotación laboral no se limitaba a las extensas jornadas, sino también al trato y las condiciones en las que realizaban sus actividades. “La explotación laboral se refiere básicamente a las condiciones infrahumanas en las que se encontraban trabajando y los excesos de las jornadas laborales”.

El funcionario agregó que las personas rescatadas vivían en espacios improvisados, con hacinamiento y sin condiciones adecuadas para cubrir sus necesidades básicas. “Dormían en campañas que eran formadas por plástico, el hacinamiento de las personas y el exceso de las personas juntas con menores y adultos. Las condiciones insalubres para sus necesidades fisiológicas”.

Muerte de adolescente destapa red de explotación laboral

El operativo en el municipio de Galeana se realizó como parte de dos carpetas de investigación: una por presunta explotación laboral y otra relacionada con el fallecimiento de una adolescente. Durante estos hechos fueron rescatadas 79 personas: 16 adolescentes, 11 niños, siete niñas, 10 hombres adultos y 35 mujeres adultas. La causa de muerte de la persona fallecida continúa bajo estudio de patología.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas: Jesús Martín ‘N’, por trata de personas en la modalidad de explotación laboral, y otras dos por hechos presuntamente constitutivos de narcomenudeo. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las condiciones en que vivían y trabajaban los jornaleros, así como determinar si existen más personas involucradas.