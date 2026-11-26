Arturo Ávila, diputado de Morena, retó a la oposición a que desaparezcan los diputados plurinominales.

Ante los reclamos de la oposición por la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, el diputado Arturo Ávila propuso eliminarlos a todos.

Para el legislador morenista, es importante retomar la conversación sobre la eliminación de la sobrerrepresentación planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que, la eliminación de plurinominales, “es algo que está pidiendo el Partido Acción Nacional (PAN)”.

Arturo Ávila enfatizó en que, “si quieren que haya una participación directa entre lo que se gana y lo que se pierde, lo más sencillo es desaparecer los plurinominales y abrir un buen debate”.

Morena abriría la puerta a eliminación de plurinominales

El diputado Ávila agregó que “hay condiciones” para eliminar a los diputados plurinominales, y que sería bueno preguntarle a Ricardo Anaya y Jorge Romero, del PAN, así como Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI, sobre la propuesta.

“Yo creo que muchos estaríamos de acuerdo”, reiteró el diputado de Morena, quien dejó la propuesta ‘sobre la mesa’ y retó a la oposición para que respondan si están de acuerdo para eliminar la sobrerrepresentación.

La propuesta de eliminar plurinominales, cuando la sugirió AMLO, fue rechazada por las bancadas del Partido Verde y el PT, y al ser cuestionado sobre eso, Arturo Ávila no respondió y simplemente declaró que dejaba la propuesta.

Ricardo Anaya declaró que el PAN podría no presentarse a las elecciones de 2027 si no se modifica la asignación de escaños que actualmente da una mayoría calificada a Morena y aliados.

El PAN, además, insistió que el sistema electoral mixto busca garantizar la representación de los ciudadanos; sin embargo, “Morena amplió su bancada mediante el chapulineo legislativo y obtuvo una mayoría que derivó en una sobrerrepresentación que no consiguió directamente en las urnas. La pluralidad y la voluntad ciudadana deben respetarse”.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, si el PAN no quiere participar, que no participe en las elecciones.