Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de noviembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 9 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el paro de labores en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Trabajadores de módulos del INE suspenderán labores en 20 estados, incluida la CDMX, para exigir un aumento salarial del 100 por ciento y mejores condiciones laborales.

Los empleados entregaron un pliego petitorio a la Junta General Ejecutiva, Consejo General y áreas competentes de INE, mismo que la autoridad indicó que ya se encuentra revisando; no obstante, la movilización ya está confirmada.

Buen Fin 2026: Así funciona la herramienta de Profeco para comparar precios

Profeco explicó cómo funciona su herramienta para comparar precios a unos días del comienzo del Buen Fin 2026.

Con ella es posible realizar un seguimiento histórico con un monitoreo semanal de 490 productos de alta demanda desde principios de septiembre para verificar descuentos.

Además, hay un comparativo por establecimiento con la visualización de precios específicos en distintas tiendas y sucursales, como Coopel o Walmart.

Otra de las opciones es la consulta de precios por producto. La herramienta sirve en 400 establecimientos monitoreados para comparar costos en diferentes tiendas y así tomar mejores decisiones de compra.

¡Compra aquí! Este es el supermercado de Edomex donde se vende más barata la canasta básica

Sobre la canasta básica, la Profeco recordó que el precio promedio se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado de Edomex donde está más barata.

Es Bodega Aurrera Plaza Aragón, en Ecatepec de Morelos, que vende la canasta básica en 758.50 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Bodega Aurrera 5713 en Tlaxcala, vende la canasta básica en 763 pesos.

Mega Soriana , en Morelia, Michoacán, ofrece la canasta básica en 826.30 pesos.

, en Morelia, Michoacán, ofrece la canasta básica en 826.30 pesos. Mercado Soriana Ciudad Azteca, en Ecatepec, Edomex, vende la canasta básica en 859.70 pesos.

Walmart Parque Vértice, en Tlaxcala, ofrece la canasta básica en 851.

Precio de la gasolina: Esta es la gasolinera de Edomex donde está más barato el diésel

Profeco dio a conocer que el precio promedio del diésel es de 26.97 pesos y hay una gasolinera en el Estado de México donde se vende más barato.

Se trata de Pemex en Avenida Cuauhtémoc 1, en Ixtapaluca, Edomex, que vende el litro de diésel en 26.87 pesos. Estas son otras gasolineras con precios bajos:

Pemex carretera antigua Coatzacoalcos-Minatitlán km 17.5, en Cosoleacaque, Veracruz, vende el litro de diésel en 26.90 pesos.

Pemex Boulevard Jesús García Morales 496 , en Hermosillo, Sonora, ofrece el litro de diésel en 26.95 pesos.

, en Hermosillo, Sonora, ofrece el litro de diésel en 26.95 pesos. Pemex Periférico Independencia poniente 680, en Morelia, Michoacán, vende el litro de diésel en 26.97 pesos.

Pemex avenida Costera Miguel Alemán 379, en Acapulco, Guerrero, ofrece el litro de diésel en 26.99 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’