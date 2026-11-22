Los militares muertos en la captura del 'Chapo Isidro' fueron reconocidos por la DEA.

Terry Cole, jefe de la DEA, lamentó el fallecimiento de cuatro militares mexicanos en el operativo que derivó con la captura de Fausto Isidro Meza ‘El Chapo Isidro’ el viernes 20 de noviembre.

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del Ejército Mexicano que perdieron la vida en la operación contra ‘Chapo Isidro’”, escribió Cole en sus redes sociales.

El funcionario aseguró que la valentía y sacrificio de los soldados “nunca serán olvidados”.

Además, mandó sus pensamientos y oraciones a los seres queridos de los fallecidos.

“Dios los bendiga. Que descansen en paz”, escribió Cole, quien mencionó a la DEA, las embajadas de ambos países, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, y Omar García Harfuch.

Los cuatro militares iban a Guasave para reforzar las labores de seguridad, luego de que los criminales incrementaran la violencia en la zona.

En total, siete presuntos criminales fueron abatidos, hubo ocho detenidos y el operativo permitió el aseguramiento de 10 armas de distintos calibres, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

Trump reconoce a México por detención del ‘Chapo Isidro’

El presidente Donald Trump, que en febrero se adjudicó el operativo en el que murió Nemesio Osegura ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconoció a las autoridades mexicanas por la detención del ‘Chapo Isidro’ en Guasave, Sinaloa.

“Su captura es un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas y una señal de compromiso político para combatir a los cárteles. Merece reconocimiento”, escribió Trump en redes sociales.

El mandatario recordó la presión ejercida al designar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, lo que ha incrementado la actuación del Gobierno de México.

Sara Carter, la directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, también se sumó a las felicitaciones por la captura del ‘Chapo Isidro’, tema que calificó como una victoria para ambos países y por el que destacó la labor de Omar García Harfuch.

“Sigamos desmantelando a los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras con cooperación constante por el bien de nuestras naciones y un hemisferio occidental más seguro”, escribió la funcionaria en X.