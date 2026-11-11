Renuncia Dámaso Castro a la Fiscalía; es uno de los señalados de nexos con el Cártel de Sinaloa según EU

El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, uno de los funcionarios acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, renunció a su cargo seis meses después de que pidió licencia para enfrentar las acusaciones de autoridades estadounidenses.

Así lo confirmó la titular de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quién detalló que Dámaso Castro presentó su renuncia desde el pasado 5 de noviembre, cuando concluyó el periodo de licencia que había solicitado.

“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre. Ahorita hay un encargado (…) Desde el momento en el que él solicitó su licencia del permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General”, declaró la fiscal de Sinaloa.

¿De qué acusa EU a Damaso Castro, el ahora exvicefiscal de Sinaloa?

En agosto de 2024, tras la renuncia de Sara Bruna Quiñonez Estrada a la Fiscalía de Sinaloa debido a las controversias por el secuestro y la detención de Ismael ‘El Mayo’ quedó como encargado de despacho; sin embargo, no fue elegido para ocupar el cargo.

Apenas en abril pasado, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Dámaso Castro, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios sinaloenses, de presuntos nexos con ‘Los Chapitos’, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documento del Departamento de Justicia estadounidense, Castro habría cobrado 11 mil dólares al mes a cambio de realizar labores de protección a favor del Cártel de Sinaloa, a quienes les filtraba información sobre operativos contra laboratorios clandestinos.

Seis días después de que Estados Unidos hizo publicos los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra se separó del cargo, al pedir licencia.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de vicefiscal general del Estado”, indicó la institución en un breve comunicado.

¿Quién es Dámaso Castro Saavedra?

Se trata de un abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde cursó sus estudios de 1990 a 1995, de acuerdo con información del Congreso de Sinaloa.

Cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, por la UAS.

La trayectoria profesional de Dámaso Castro Saavedra incluye cargos como:

- Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a las Agencias Primera y Tercera del Ministerio Píblico del Fuero Común del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y a la Dirección de Averiguaciones Previas,

- Agencia Primera del Ministerio Publico del Ministerio Píblico del Fuero Común

del Distrito Judicial de Navolato Sinaloa

- Agente del Ministerio Público del Fuero Común

- Subprocurador General de Justicia Zona Centro, en Culiacán

- Jefe de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales Región Centro-Norte,

- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro-Norte

- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Sur, en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Sur

- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro, en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Centro, y

- Vicefiscal General de Sinaloa, cargo que ejerció a partir del 15 de octubre del 2021 , cuando cubrió la vacante por ausencia de Fiscal General del Estado.