Fiscalía de Chihuahua niega que Maru Campos conociera o autorizara operaciones con agentes de la CIA

La Fiscalía de Chihuahua afirmó que la gobernadora desconocía la participación de estadounidenses en el operativo antidrogas.

La Fiscalía de Chihuahua negó que la gobernadora María Eugenia Campos conociera o autorizara la participación de ciudadanos estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en la entidad, luego de que un reportaje de The New York Times señalara una presunta colaboración de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con autoridades estatales.

A través de un comunicado, la dependencia aseguró que las investigaciones sobre el operativo antidrogas en el que murieron dos presuntos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos no han encontrado pruebas que vinculen a la mandataria con la autorización de esas actividades. Por el contrario, sostuvo que la información sobre la presencia de extranjeros le fue ocultada.

La respuesta de la Fiscalía se produjo después de las declaraciones de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal estatal, buscado por las autoridades mexicanas y quien aseguró al diario estadounidense que Campos estaba al tanto de la presencia de agentes de la CIA en operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua.

Fiscalía descarta pruebas contra Maru Campos por caso CIA

La Fiscalía estatal informó que la investigación sobre el operativo de abril reúne 150 declaraciones de 86 personas, así como pruebas documentales, periciales y técnicas.

De acuerdo con la institución, ninguno de estos elementos demuestra que la gobernadora haya conocido o autorizado la participación de ciudadanos extranjeros en actividades operativas de la Fiscalía.

“Lo que la investigación acreditó, y un juez de control tuvo por probable al dictar auto de vinculación a proceso, es precisamente lo contrario: que esa información le fue ocultada”, señaló la dependencia.

Asimismo, precisó que las declaraciones de Zuany Portillo no forman parte de la carpeta de investigación y evitó pronunciarse sobre la identidad o a que corporación pertenecían los estadounidenses involucrados, a quienes se refirió únicamente como “personas extranjeras”.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa en su etapa complementaria conforme al plazo fijado por el juez y que ha compartido su contenido con la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de la colaboración entre ambas instituciones.

¿Qué pasó en el operativo antidrogas donde participaron dos agentes estadounidenses?

El caso se remonta al 19 de abril, cuando autoridades de Chihuahua participaron en un operativo para localizar un laboratorio clandestino de metanfetamina.

Durante las acciones murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente de carretera.

Según la investigación federal, las autoridades estatales participaron en el hallazgo del laboratorio con la presencia de agentes estadounidenses, sin contar con la autorización que exige la legislación mexicana para este tipo de actividades.

John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III tenían antecedentes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y participaron en misiones en Afganistán. (Especial).

El reportaje de The New York Times sostuvo que los dos estadounidenses eran agentes de la CIA y que Zuany Portillo habría facilitado su participación en entrenamientos y operativos de las fuerzas estatales durante más de seis meses.

Harfuch confirma órdenes de aprehensión contra exfiscal de Chihuahua

Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que existen órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El funcionario señaló que las órdenes fueron emitidas tanto por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como por la Fiscalía General de la República.

Con información de EFE.