Revés para el ‘Comandante H’: Tribunal rechaza recurso de Hernán Bermúdez ante posible extradición a EU

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja presentado por la defensa de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con el que buscaba impugnar la negativa de un amparo relacionado con una posible extradición a Estados Unidos.

Con esta resolución, los magistrados confirmaron la decisión de desechar el juicio de amparo promovido por el presunto líder del grupo delictivo La Barredora, al considerar que no existe una orden formal de extradición en su contra y que el supuesto traslado a territorio estadounidense se sustenta únicamente en presunciones.

¿Por qué Hernán Bermúdez buscaba evitar una posible extradición a Estados Unidos?

De acuerdo con la información del expediente, Bermúdez Requena promovió el amparo desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘El Altiplano’, donde permanece recluido en el Estado de México.

En su demanda, el exfuncionario manifestó que el 5 de marzo de 2026 custodios del centro penitenciario le comentaron que sería trasladado a Estados Unidos porque supuestamente existía una orden de extradición en su contra. También señaló que había información periodística sobre esa posibilidad.

Sin embargo, reconoció que no había recibido ninguna notificación oficial de las autoridades mexicanas ni tenía conocimiento de una solicitud formal presentada por el gobierno estadounidense.

Ante esta situación, su defensa solicitó la protección de la justicia federal para evitar que pudiera concretarse una eventual extradición sin que Bermúdez Requena tuviera conocimiento formal del procedimiento y la oportunidad de preparar su defensa.

El pasado 9 de marzo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo al considerar que no existían elementos para acreditar que hubiera un procedimiento de extradición en curso.

La defensa impugnó esa determinación mediante un recurso de queja, pero el Segundo Tribunal Colegiado confirmó el criterio del juez y declaró infundados sus argumentos.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora?

Bermúdez Requena, conocido como ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

A esta organización se le atribuyen actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el robo de hidrocarburos, entre otros delitos. En tanto, Bermúdez Requena enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente expulsado de ese país y entregado a las autoridades mexicanas, que lo trasladaron a territorio nacional para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

Con información de Ríodoce.