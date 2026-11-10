Ryan Wedding y el Cártel Nuevo Imperio: Así operaba la red que protegía al ‘Chapo’ canadiense en México

‘El General’, líder abatido del Cártel Nuevo Imperio, habría facilitado el traslado de cocaína para Ryan Wedding, según autoridades de EU.

El Cártel Nuevo Imperio, una organización criminal con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, fue señalado por autoridades de Estados Unidos de colaborar con la red de narcotráfico del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding.

De acuerdo con una acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias ‘El General’, identificado como uno de los fundadores y líderes del grupo, habría proporcionado protección a los integrantes de la estructura criminal de Wedding para facilitar el traslado de drogas y evitar su detención.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que ‘El General’ fuera abatido durante un operativo federal en Naucalpan, Estado de México, el pasado 5 de noviembre. El presunto líder del Cártel Nuevo Imperio también era investigado por el asesinato de Milton Morales Figueroa, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Autoridades abatieron a ‘El General’ en Naucalpan, Estado de México. Lo investigaban por el homicidio de Milton Morales Figueroa. (@OHarfuch)

¿Qué es el Cártel Nuevo Imperio y dónde opera?

El Cártel Nuevo Imperio es una organización criminal que comenzó a operar alrededor de 2017 y que surgió como una escisión de antiguos integrantes y una facción del Cártel de Sinaloa tras la detención de operadores clave como Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, cercano a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Opera principalmente al poniente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, así como los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.

Sus principales actividades delictivas están relacionadas con el narcotráfico y narcomenudeo, además de homicidios, extorsiones, secuestros, robo a transportistas y despojo de inmuebles.

¿Cómo protegió el Cártel Nuevo Imperio a Ryan Wedding?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ‘El General’ traficaba cocaína para la organización de Ryan Wedding y proporcionaba a sus miembros palabras clave, que se alternaban casi a diario, para que pudieran atravesar retenes policiales y militares con cargamentos de droga.

La acusación también señala que el líder criminal habría pagado sobornos a funcionarios mexicanos para retrasar investigaciones, manipular o desaparecer pruebas y conseguir que se desestimaran cargos contra integrantes de la red de Wedding.

El exatleta canadiense, quien representó a su país en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es señalado por autoridades estadounidenses de encabezar una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y relacionada con diversos asesinatos.

En la misma investigación aparece Roberto Gómez, alias ‘Rob Flores’, un presunto integrante de la pandilla 38th Street de Los Ángeles que habría colaborado en el traslado de drogas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ryan Wedding fue detenido el pasado 22 de enero en la Ciudad de México. El FBI ofrecía 15 millones de dólares por él. (El Financiero / FBI)

‘El General’ y otros integrantes del Cártel Nuevo Imperio detenidos

El 5 de noviembre de 2026, Edgar Aarón Vázquez Alvarado murió durante un operativo de fuerzas federales en Naucalpan. Las autoridades realizaban investigaciones para ejecutar órdenes de cateo en inmuebles relacionados con integrantes de la organización cuando fueron agredidas con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, ‘El General’ también era señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 20 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

En los últimos años, otros integrantes y operadores clave del Cártel Nuevo Imperio también han sido detenidos, entre ellos: