Abaten a ‘El General’, líder del Cártel Nuevo Imperio, en Edomex; ordenó matar a Milton Morales: Harfuch

Autoridades federales abatieron a ‘El General’ en Naucalpan, Estado de México. Lo investigaban por el homicidio de Milton Morales Figueroa. (X: OHarfuch).

Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic” identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido durante un operativo de autoridades federales en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el enfrentamiento también perdió la vida otra persona, informó el Gabinete de Seguridad.

“En Naucalpan de Juárez, Estado de México, elementos de SSPC, Marina, de la AIC de la FGR y del CNI fueron agredidos con disparos de arma de fuego cuando realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con integrantes del grupo delictivo ‘Cártel Nuevo Imperio’. Al repeler la agresión, dos personas perdieron la vida, una de ellas identificada como Edgar ‘N’, alias ‘El General’”, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación del presunto líder criminal fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento operativo, mediante los cuales identificaron sus movimientos y zonas de operación.

Las investigaciones señalan que Edgar”N” fundó en 2017 el Cártel Nuevo Imperio junto con Óscar Antonio ”N", alias “El 300”, quien actualmente se encuentra recluido.

Desde entonces, la organización extendió sus operaciones a distintos municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, además de tener presencia en Morelos.

El presunto líder criminal era considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona y era investigado por

Secuestro

Extorsión

Homicidio

Despojo

Lavado de dinero

Robo de combustible

Venta y distribución de drogas

Tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá

Además, el 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con la organización criminal de Ryan James Wedding. Según los señalamientos, presuntamente le proporcionaba protección en territorio mexicano y facilitaba información obtenida mediante contactos policiales.

‘El General’ era investigado por el homicidio de Milton Morales

Uno de los principales señalamientos contra Edgar “N” está relacionado con el asesinato de Milton Morales Figueroa, entonces coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El homicidio ocurrió el 20 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones referidas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ‘El General’ habría sido el autor intelectual del crimen.

El funcionario recordó a Morales Figueroa y aseguró que las investigaciones continuarán hasta identificar y llevar ante la justicia a todas las personas responsables del asesinato.