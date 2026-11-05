Trump anuncia nuevas sanciones contra La Habana; Rubio acusa a la ‘élite cubana’ de acaparar recursos

Marco Rubio acusó a la "élite gobernante de Cuba" de concentrar los recursos energéticos y tecnológicos de la isla.

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó el jueves su campaña económica contra Cuba mediante una determinación que despeja el camino para que Estados Unidos imponga sanciones a varios sectores cruciales de la isla, apuntando a proveedores chinos de las fuerzas militares de La Habana.

Las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de Trump y sus aliados para forzar un cambio de gobierno en La Habana, incluso mientras el país atraviesa una crisis económica y energética cada vez más profunda que ha asfixiado a su población.

¿Qué sectores de Cuba serán afectados por las nuevas sanciones de EU?

Con las nuevas penalizaciones, el Departamento de Estado amplía su alcance para apuntar a nuevos sectores de la economía cubana, incluidas las industrias electrónicas, de manufactura, marítimas y tecnológicas.

“La élite gobernante de Cuba está acaparando los recursos energéticos, de transporte marítimo y tecnológicos de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano sumido entre apagones, escasez y una economía estancada”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En total, se apuntó a ocho entidades y dos personas, entre ellas China National Electronic Import and Export Company y Beijing H&C Technologies, dos empresas con sede en China a las que Estados Unidos acusa de facilitar armamento y vender equipos de vigilancia y seguridad al gobierno de Cuba.

Por 34º año consecutivo, ONU pide poner fin al embargo de EU contra Cuba

La campaña de Washington contra La Habana no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses, con disputas públicas entre sus representantes ante la ONU y a través de redes sociales.

La Asamblea General de la ONU condenó la semana pasada el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba por 34º año. Pero la campaña estadounidense para influir en el resultado llevó a que varios países a votar en contra o abstenerse de la decisión por primera vez.

En tanto, la amenaza de Trump a finales de enero de imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba ha hecho que los apagones en toda la isla sean aún más comunes. Las interrupciones diarias en el servicio eléctrico superan ahora las 24 horas, a medida que aumentan las fallas en la deteriorada red eléctrica y disminuyen las reservas de combustibles.