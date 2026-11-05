Muere bebé de Luis Ernesto Franco, actor de ‘Ingobernable’: ¿Qué es la hidropesía fetal que le diagnosticaron?

Roza, esposa de Luis Ernesto Franco, perdió a una bebé a las 23 semanas de gestación (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Roza Franco, esposa del actor y escritor mexicano Luis Ernesto ‘Güero’ Franco, perdió a la bebé de 23 semanas de gestación que esperaba con el artista, según dio a conocer en una publicación en redes sociales.

“El sábado por la mañana, nuestra pequeña Leila se fue al encuentro de Jesús”, contó Roza. “A las 20 semanas, diagnosticaron a nuestra bebé con hidropesía fetal y nos dijeron que no sobreviviría. Incluso nos recomendaron comenzar a buscar una clínica para interrumpir el embarazo”.

Así fue la muerte del bebé que esperaban Roza y Luis Ernesto Franco

De acuerdo con la modelo e influencer de origen ruso, apenas unas semanas antes del diagnóstico había empezado a sentir las ‘pataditas’ de su hija. Tras recibir la noticia, trató de no encariñarse con ella; sin embargo, decidió acercarse y compartir lo que ocurría con sus seres cercanos para que su hija dejara un recuerdo.

“Decidí llamar a Leila por su nombre. Hablar de ella todos los días. Compartir su historia con algunos amigos cercanos para que, si no lograba sobrevivir, hubiera personas que la recordaran”, explicó.

La pareja buscó una segunda opinión. Roza se realizó más estudios y Leila permaneció dos semanas más en su vientre antes de su muerte perinatal.

“Pudimos sostenerla en nuestros brazos y despedirnos de ella de la manera más digna posible. Mi esposo y Leo estuvieron conmigo en la habitación del hospital mientras transcurría el parto, e incluso pude recibir yo misma a Leila”, compartió.

Esta despedida permitió que el ‘Güero’ y su familia encontraran paz ante el desenlace y llevaran de una mejor manera el duelo por la pérdida. Roza contó que estuvo acompañada por su familia y amigos durante el proceso y que ellos continúan apoyándola tras la pérdida.

“Estoy agradecida por haber defendido nuestro deseo de tener un parto lo más digno posible y haber rechazado cualquier procedimiento que no estuviera de acuerdo con nuestros valores, creencias y deseos”, expresó.

También explicó que el actor mexicano “ha sido nuestro apoyo y nuestro ancla emocional durante todo este proceso”.

Por su parte, Franco dedicó un mensaje de amor a su esposa: “Ya te amaba y admiraba profundamente, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a otro nivel. De la mano, podemos superar cualquier tormenta”, escribió.

Esto sabemos de la hidropesía fetal, que le diagnosticaron a la bebé del ‘Güero’ Franco

De acuerdo con MedlinePlus, la hidropesía fetal es “una afección seria que ocurre cuando se acumulan cantidades anormales de líquido en dos o más zonas del cuerpo de un feto o recién nacido”.

Esta afección es un “síntoma de problemas subyacentes” y puede presentarse de dos formas: inmunitaria, por incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto; y no inmunitaria, que es la más común y ocurre cuando una enfermedad afecta la capacidad del cuerpo para manejar líquidos.

Según la fuente médica, la hidropesía fetal “a menudo ocasiona la muerte del bebé poco antes o después del parto”. Hay mayor riesgo cuando se induce el nacimiento de manera prematura o el recién nacido presenta complicaciones de salud.