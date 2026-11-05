Juez de EU rechaza liberar a Inés Gómez Mont: ¿Por qué no pudo aplicar su amparo?

Un juez de Florida le negó el amparo que promovió Inés Gómez Mont tras ser detenida por agentes de ICE (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

La conductora Inés Gómez Mont se quedará detenida en Estados Unidos un rato más: un juez federal de Miami negó el recurso de habeas corpus (similar a un amparo en México) que presentó para recuperar su libertad tras su detención migratoria.

De acuerdo con Reforma, la decisión fue tomada este 5 de noviembre por Jeffrey Kuntz, juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida, quien consideró que la solicitud presentada por la Inés Gómez Mont el 31 de octubre no era el mecanismo adecuado para conseguir su liberación.

El argumento del juzgador fue que la exconductora de Ventaneando debía solicitar una libertad bajo fianza ante un juez migratorio. Aunque estos funcionarios pueden resolver ese tipo de peticiones, pertenecen a la estructura administrativa migratoria y no al Poder Judicial.

Al momento, en el sitio oficial de U.S. Immigration and Customs Enforcement, Inés Gómez Mont-Arena todavía aparece bajo custodia del ICE en el Broward Transitional Center, centro de detención de inmigrantes.

Inés Gómez Mont aún aparece como detenida en Broward Transitional Center, de acuerdo con los registros del ICE. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué sigue en el caso de Inés Gómez Mont?

Tras perder esta primera solicitud judicial, Inés Gómez Mont deberá pedir una audiencia migratoria para que se determine si puede permanecer en libertad mientras se desarrolla el procedimiento para su eventual deportación de Estados Unidos, detalla Reforma.

El expediente, citado por dicho diario, añade detalles de la ruta que la presentadora —quien es ciudadana mexicana y española— siguió para ingresar a Estados Unidos en 2021, al lado de su esposo, y residir en aquel país desde entonces:

14 de enero de 2021 : Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga llegaron a Estados Unidos con una visa de turista.

: Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga llegaron a Estados Unidos con una visa de turista. 9 de julio de 2021 : Ambos viajaron en avión a Bahamas, cuando estaban por cumplirse los seis meses de estancia autorizada en territorio estadounidense.

: Ambos viajaron en avión a Bahamas, cuando estaban por cumplirse los seis meses de estancia autorizada en territorio estadounidense. 10 de julio de 2021 : La pareja volvió a Estados Unidos, pero esta vez a bordo de un barco. Ninguno de los dos pasó por una revisión de sus documentos migratorios.

: La pareja volvió a Estados Unidos, pero esta vez a bordo de un barco. Ninguno de los dos pasó por una revisión de sus documentos migratorios. 11 de julio de 2022 : Álvarez Puga presentó una solicitud de asilo ante las autoridades estadounidenses.

: Álvarez Puga presentó una solicitud de asilo ante las autoridades estadounidenses. Septiembre de 2025: Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por un procedimiento migratorio. Posteriormente, un juez migratorio le concedió la libertad bajo fianza, aunque continúa su litigio para evitar la deportación.

Inés Gómez Mont tiene órdenes de aprehensión en México

Además de su situación migratoria en Estados Unidos, Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México, según información de la Fiscalía General de la República (FGR).

La conductora y su esposo son investigados por su presunta participación en delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Sin embargo, la detención de Gómez Mont en Florida no ocurrió por una solicitud de las autoridades mexicanas, sino por cuestiones relacionadas con su estancia migratoria.

México solicitó la extradición de la pareja hace más de un año, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no ha iniciado el procedimiento ante la corte federal de Miami.