Milei dice en Madrid que socialismo y fascismo son lo mismo: ‘Ambos concentran el poder en una minoría’

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves 5 de noviembre que el socialismo y el fascismo son lo mismo durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido varios desencuentros.

“El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”, dijo Milei.

Según el mandatario, que protagonizó un frío saludo con Sánchez a su llegada a la cumbre, fascismo y socialismo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

“Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”, agregó en su intervención en el plenario de la cumbre, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, en la que ha asegurado que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.

Resaltó, además, que “el espíritu liberal sigue vivo” y que Argentina “demuestra que ese avance es posible”.

¿Qué respondió Pedro Sánchez a Milei tras comparar al socialismo con el fascismo?

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió al presidente argentino, Javier Milei, que en el plenario de la Cumbre Iberoamericana equiparó al socialismo con el fascismo, que el insulto no forma parte de su manera “de actuar y entender la política”.

“Ahí lo dejaría”, dijo Sánchez en una rueda de prensa en la Galería de las Colecciones Reales, con la que culmina este jueves la trigésima Cumbre Iberoamericana, respecto a este último desencuentro con el presidente argentino, que llega dos semanas después de que Milei, en su anterior visita a Madrid, le llamara “impresentable dictador” y “delincuente”.

Sánchez agradeció a Milei su asistencia a la cumbre —no acudió a la inauguración ni a la cena ofrecida por los reyes— al subrayar: “Agradezco a todos los líderes su asistencia, también a Milei, faltaría más” reconociendo el esfuerzo que ha hecho viniendo a España y participar en este foro.

Sobre el posicionamiento de Argentina, señaló que cree que los presidentes están para unir a los países, especialmente en espacios multilaterales como la Cumbre.

En todo caso, insistió en que el respeto a la verdad y el respeto en la forma de hacer política le parece “primordial” y no ha querido ya entrar “en mayores disquisiciones” sobre los choques que ha habido con el Ejecutivo argentino.

Respuesta del Gobierno de España a Javier Milei

El Gobierno de España respondió a las palabras de Milei asegurando que el modelo socialista que defiende Pedro Sánchez está en las antípodas del fascismo y eso se comprueba comparando al jefe del Gobierno con el presidente argentino.

El Gobierno subrayó que no se da por aludido y que cada uno tiene derecho a sus ideas.