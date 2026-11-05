Detienen a juez mexicano por recibir sobornos de Ryan James Wedding, ‘El Chapo canadiense’

Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano, fue detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno millonario de Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding, ‘El Chapo canadiense’.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de Benítez Alcántara el domingo 1 de noviembre, en un operativo de cooperación con las autoridades colombianas.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que Benítez Alcántara, en su cargo como juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, recibió 2 millones de dólares a cambio de otorgar una fianza y ordenar la liberación de Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding.

“El FBI y nuestros socios han arrestado a Luis Benítez Alcántara, un juez mexicano que presuntamente aceptó sobornos y usó su cargo para ayudar al exfugitivo más buscado del FBI, Ryan James Wedding, y a sus asociados”, declaró Kash Patel, director del FBI.

¿Qué delitos se le imputan al juez que presuntamente recibió sobornos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por presunta complicidad para ayudar a un criminal y obstaculizar o impedir su aprehensión, juicio o castigo.

Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding, fue detenido en octubre de 2024 en México. Después compareció ante el juez Luis Benítez Alcántara, quien estaba a cargo de supervisar el proceso de extradición.

Sin embargo, en los días siguientes, intermediarios de Clark transfirieron 2.75 millones de dólares al juez en pequeñas cantidades para conseguir su liberación, de acuerdo con la investigación estadounidense.

Para febrero de 2025, el juez ya había recibido la cantidad acordada. Posteriormente, solicitó el cambio de la medida cautelar de Clark y ordenó su liberación. Sin embargo, esta duró poco tiempo, pues días después el segundo al mando de la organización fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

De ser declarado culpable, Benítez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.

La trayectoria del juez Luis Benítez Alcántara

Luis Benítez Alcántara ejerce como juzgador federal desde octubre de 2018. Se desempeña como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. También cuenta con una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial y especialidades en Derecho de Amparo y Justicia para Adolescentes.

Además, ejerció como instructor e impartió cátedra en materias relacionadas con el Derecho Penal y la formación judicial, de acuerdo con su currículum disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal.