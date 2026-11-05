‘¡Hazme el favor!’: Sasha Sokol cuestiona disculpas de Luis de Llano; ¿qué debió decir el productor?

Sasha Sokol rechazó el video de disculpa pública que Luis de Llano difundió en YouTube y aseguró que no corresponde a lo ordenado por el tribunal. (Fotos: Capturas de pantalla)

Sasha Sokol, extintegrante de Timbiriche, se mostró inconforme con la disculpa pública de Luis de Llano, la cual comenzó a circular en los últimos días.

Un video titulado ‘Tercer Resolutivo PERDÓN PÚBLICO’ fue publicado el pasado 2 de noviembre en una cuenta de YouTube recién creada —llamada Cumplimiento Luis de Llano—, y comenzó a ser retomado en redes sociales hasta este miércoles.

La cantante Sasha Sokol ya vio el video y rechazó ese contenido que “pretende presentarse como una disculpa pública”: “Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”.

Asimismo, agregó que tras cinco años litigando por la vía civil, ahora Zinser y Asociados será parte de su equipo para llevar el asunto en materia penal.

¿Qué dice el video de disculpa de Luis de Llano?

En el clip, aparece el productor Luis de Llano, quien perdió una demanda civil por daño moral interpuesta por Sasha Sokol debido a una entrevista con Yordi Rosado donde detalló una relación con la cantante cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Soy Luis Miguel de Llano Macedo. Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted Sasha Sokol Cuillery. Uno reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el juzgado 62° civil la séptima sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice el productor.

El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó después de las declaraciones del productor sobre su relación con la cantante cuando ella tenía 14 años. (Foto: Captura de pantalla)

Como segundo punto, el productor de Timbiriche reconoce que sus declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo del 2022 a Yordi Rosado, así como las de un comunicado que publicó el 30 de marzo del 2022 “fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted Sasha Sokol Cuillery”.

Luis de Llano se comprometió, además, a no volver a mencionar a Sasha Sokol: “Manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada honor dignidad e integridad”.

Sasha Sokol afirma que Luis de Llano incumplió de nuevo

Luis de Llano se negó a decir sus disculpas públicas hasta donde pudo, incluso fue detenido durante 24 horas en septiembre como una medida de apremio y, de sostenerse en el desafío sistemático de las órdenes judiciales, enfrentaría otro delito que implica cinco años de prisión.

Sin embargo, el cumplimento de la sentencia no fue según lo establecido, afirma Sasha Sokol en un comunicado en X: “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”.

La actriz agregó que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla, salvo en “los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente”: “Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

En otro mensaje de X, la actriz ironizó con la expresión usada por Luis de Llano para evadir el abuso: “Conductas de asimetría temporal’. ¡Hazme el favor!“.

La sentencia civil contra Luis de Llano establece que debe ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso y pagar una indemnización por daño moral. (Foto: Captura de pantalla).

La sentencia de Luis de Llano

Un tribunal determinó que Luis de Llano incurrió en daño moral al vulnerar la dignidad, integridad física, intimidad y honor de Sasha Sokol. También consideró las declaraciones que el productor realizó después de que la cantante hizo pública la denuncia, las cuales fueron señaladas como revictimizantes.

La sentencia contra Luis de Llano por daño moral en perjuicio de Sasha Sokol consiste en tres obligaciones principales que el productor debe cumplir, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX):

Ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol : deberá reconocer el daño ocasionado a la cantante en los mismos medios donde hizo las declaraciones sobre ella.

: deberá reconocer el daño ocasionado a la cantante en los mismos medios donde hizo las declaraciones sobre ella. Abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso : la resolución le ordena no volver a hablar públicamente de lo sucedido.

: la resolución le ordena no volver a hablar públicamente de lo sucedido. Pagar una indemnización por daño moral: Sasha Sokol anunció que donará ese dinero a una organización civil que apoya a víctimas de abuso sexual.

En 2025, además, la Primera Sala de la SCJN estableció un precedente jurídico: la acción civil por daño moral derivado de abuso sexual infantil no prescribe.

Esto significa que las víctimas de abuso sexual durante la infancia no tienen un plazo máximo para iniciar una demanda civil por daño moral. La Corte consideró que establecer un límite de tiempo podría perjudicar a las víctimas, debido a las secuelas del abuso y al tiempo que pueden necesitar para procesar lo ocurrido y denunciarlo.