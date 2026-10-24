¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio? Así fue la vez que discutieron en pleno concierto de Timbiriche

Thalía se incorporó a la banda Timbiriche en 1986, tras la salida de Sasha Sokol, y coincidió con Paulina Rubio, quien formaba parte de la agrupación desde sus inicios en 1982. (Foto: Cuartoscuro)

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio volvió a cobrar protagonismo con el estreno de los capítulos 5 y 6 de la serie Timbiriche, que recrea uno de los enfrentamientos más recordados de la agrupación mexicana: una pelea que comenzó por un micrófono y terminó con golpes, empujones y jalones de cabello frente a sus fans.

Los episodios se estrenaron el pasado viernes 23 de octubre en ViX y muestran cómo las diferencias entre las cantantes desembocaron en una discusión sobre el escenario, donde ambas interrumpieron su presentación para ‘jalarse de las greñas’, mientras el público tomaba partido por una u otra.

Sin embargo, la pelea no terminó cuando Thalía y Paulina Rubio abandonaron el escenario, pues la tensión continuó durante el traslado de la agrupación. Años después, ambas recordaron aquel incidente y revelaron detalles sobre lo ocurrido.

¿Cómo comenzó la pelea entre Thalía y Paulina Rubio durante un concierto de Timbiriche?

Thalía se incorporó a la banda Timbiriche en 1986, tras la salida de Sasha Sokol, y coincidió con Paulina Rubio, quien formaba parte de la agrupación desde sus inicios en 1982. Aunque al principio desarrollaron una estrecha amistad, la convivencia durante las giras y los constantes conciertos provocaron diferencias que poco a poco deterioraron su relación.

El enfrentamiento ocurrió durante un concierto de Timbiriche en 1988 en Toluca, Estado de México, ante aproximadamente 15 mil espectadores, mientras interpretaban la canción Acelerar.

De acuerdo con el relato de Paulina Rubio en el programa Historias Engarzadas, ambas comenzaron a disputarse un micrófono con cable hasta que, durante el forcejeo, la cantante golpeó accidentalmente a Thalía en la boca.

“Y se enojó muchísimo. Yo había de tener una coleta de lado, así tipo, ya sabes, Flashdance, y me la volteó del otro lado, la coleta”, comentó la intérprete de Ni una sola palabra.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. En una entrevista para el programa español Salsa rosa, Thalía recordó que ambas intercambiaron empujones y jalones de cabello hasta que consiguió derribar a Paulina.

“Y pues va que llega y me pega un jalón. Entonces que yo me quedo y que le pego otro jalón y luego que me empuja por la espalda y que agarro de la greña y la suelto al piso”, relató.

El enfrentamiento llamó la atención del público, que comenzó a corear los nombres de las cantantes desde diferentes sectores del recinto.

“Éramos 15 mil personas, gritaban ¡Paulina! Y del otro lado ¡Thalía! Muy mal gusto de nuestra parte”, contó ‘La Chica Dorada’.

¿Qué ocurrió después de la pelea entre Thalía y Paulina Rubio?

La discusión no terminó cuando las cantantes abandonaron el escenario. El productor Luis de Llano recordó en una entrevista con Adela Micha que tuvieron que intervenir para separarlas, pero cometieron el error de subirlas a la misma camioneta.

Sin embargo, la pelea continuó dentro del vehículo, según recordó el cantante Erik Rubín durante una entrevista con El Escorpión Dorado, en la que relató cómo Paulina Rubio volvió a enfrentarse con Thalía.

“Era una combi que estaba dividida y Paulina voló desde la tercera cuerda (fila de asientos) y la pepenó de las greñas. Thalía, desde aquí, se levantó y se le aventó”, comentó.

Pese a las diferencias, Thalía recordó en Salsa rosa que ambas compartieron momentos importantes durante sus años en Timbiriche, cuando viajaban juntas, compartían habitaciones y se prestaban ropa.

“Ella y yo tuvimos unos años sensacionales en el grupo. Fuimos grandes, grandes amigas, te digo, compartíamos la recámara cuando viajábamos, pues estábamos las dos y ‘ay, ¿qué te vas a poner?’, ‘te presto yo esto’”, aseguró.

La cantante de Piel Morena también rechazó que su distanciamiento estuviera relacionado con la envidia o los celos profesionales. En su opinión, la convivencia constante y los diferentes caminos que tomaron con el paso del tiempo contribuyeron a que su amistad cambiara.

Así, lo que comenzó como una disputa por un micrófono terminó por convertirse en una de las anécdotas más conocidas de Timbiriche, una historia que décadas después regresó a la pantalla con la serie dedicada a la agrupación.