‘Me quedé en shock’: Así se enteró Thalía de la muerte de su prometido Alfredo, hijo de Díaz Ordaz

Thalía estaba en las grabaciones de la telenovela Marimar cuando recibió una de las noticias más dolorosas de su vida: Alfredo Díaz Ordaz, con quien estaba comprometida, había muerto. La cantante tenía 22 años y mantenía una relación sentimental de aproximadamente cuatro años con el productor musical, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.

La pareja planeaba casarse, pero el fallecimiento de Alfredo, ocurrido el 15 de diciembre de 1993, cambió el rumbo de su historia. Años después, la exintegrante de Timbiriche recordó cómo reaccionó al enterarse de la noticia y el momento que vivió mientras intentaba asimilar la pérdida.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz mantuvieron una relación de aproximadamente cuatro años a principios de los noventa. (Twitter: @charly_cachito)

¿Cómo fue la historia de amor de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz?

Thalía conoció a Alfredo Díaz Ordaz en 1989, cuando buscaba consolidar su carrera como solista después de su paso por Timbiriche. Él era productor musical y participó en sus primeros discos, por lo que su relación comenzó en el ámbito profesional y posteriormente se convirtió en un romance.

En ese momento, ella tenía 19 años y él rondaba los 40. La diferencia de edad llamó la atención y, según las versiones difundidas sobre la pareja, su relación no contó con la aprobación de toda la familia del productor.

A pesar de las dificultades, permanecieron juntos durante aproximadamente cuatro años. Alfredo Díaz Ordaz fue una figura importante en la historia de la cantante Thalía, pues la acompañó durante sus primeros pasos como solista y contribuyó al desarrollo de su proyecto musical.

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo”, comentó Thalía.

Con el paso de los años, el noviazgo avanzó hasta el compromiso matrimonial. Sin embargo, los planes de boda quedaron inconclusos tras la muerte del productor en diciembre de 1993.

En junio de 2025, Laura Zapata recordó esa etapa de la vida de su hermana al hablar sobre las relaciones sentimentales en las que existe una diferencia considerable de edad.

“Yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien; él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi muy enamorada”, expresó Zapata.

Thalía estuvo a punto de casarse con el hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo se enteró Thalía de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz?

El 15 de diciembre de 1993, Thalía se encontraba trabajando en Marimar, la telenovela que protagonizó junto a Eduardo Capetillo, cuando recibió la noticia del fallecimiento de su prometido.

En 2007, durante una entrevista con Verónica Castro para el programa Mentiras y Verdades, la cantante recordó que estaba grabando una escena cuando llegó el momento de hacer una pausa para comer. Fue entonces cuando su madre se acercó con un teléfono celular y una expresión que le hizo sospechar que algo había ocurrido.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde Marimar salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, relató.

La intérprete explicó que su madre le entregó el teléfono y, poco después, le comunicaron que Alfredo había fallecido.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿Oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer”, recordó.

La reacción de Thalía fue de incredulidad. Según contó, dejó la comida y salió corriendo porque se sentía mal y pensaba que podía desmayarse.

“Me quedé petrificada, como en shock; como ‘esto no está pasando’, y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue (que) salí a correr; dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, relató.

La cantante también recordó que, después de correr, se sentó debajo de un árbol y comenzó a llorar. En medio de su dolor, pensó en Alfredo y se preguntó si estaría bien dondequiera que se encontrara.

Thalía contó que, mientras permanecía en ese lugar, comenzó a soplar el viento y cayeron pequeñas flores del árbol. Para ella, aquel episodio tuvo un significado especial, pues lo interpretó como una señal que le permitió encontrar consuelo ante la pérdida.

“Eso fue como un alivio, diciendo: ‘Estoy bien, sigue adelante, trabajando, haciendo tus cosas, estoy bien’”, finalizó.

Thalía grababa la telenovela 'Marimar' cuando se enteró de la muerte de su prometido Alfredo Díaz Ordaz. (Foto: Cuartoscuro)

¿De qué murió Alfredo Díaz Ordaz?

Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993, a los 43 años. La causa de muerte que se ha difundido en las publicaciones sobre su historia es hepatitis C.

Su fallecimiento ocurrió mientras Thalía protagonizaba Marimar, en una etapa en la que la cantante desarrollaba su carrera musical y también comenzaba a consolidarse como actriz de telenovelas.