Laura Zapata critica a los padres de Sasha Sokol por la relación con Luis de Llano: ‘¿Dónde estaban?’

Laura Zapata comparó la relación de Sasha Sokol con Luis de Llano con el romance que su hermana Thalía mantuvo con Alfredo Díaz Ordaz. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

La actriz Laura Zapata criticó a los padres de Sasha Sokol por su presunta falta de intervención ante la relación que la cantante mantuvo con Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y el productor 39. En particular, cuestionó el papel de la madre de la exintegrante de Timbiriche y las circunstancias en las que ocurrió el acercamiento entre ambos.

Las declaraciones surgieron a propósito de la serie Timbiriche, que relata parte de la historia de la agrupación musical y recrea la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Los primeros capítulos provocaron controversia por la manera en que se retrata a la cantante, pues algunas escenas sugieren que fue ella quien tomó la iniciativa para acercarse sentimentalmente al productor.

Durante una entrevista con medios de comunicación, tras su regreso de Madrid, España, Laura Zapata rechazó que una adolescente pudiera seducir a un hombre adulto. También recordó la relación sentimental que Thalía mantuvo con Alfredo Díaz Ordaz.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre los padres de Sasha Sokol?

Al ser cuestionada sobre la representación de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano en la serie Timbiriche, Laura Zapata criticó la manera en que se presenta a la cantante, quien tenía apenas 14 años cuando comenzó su romance con el productor.

La actriz consideró que la diferencia de edad entre ambos impedía atribuirle a la entonces adolescente la responsabilidad de haber iniciado el acercamiento.

“Ay, mi amor, era una niña, ¿no? O sea, una niña no puede seducir a un señor de cuántos años más. Casi 20 años más. No, no, no, no”.

Sin embargo, Zapata también cuestionó la actuación de la madre de Sasha Sokol, pues consideró que debió intervenir ante la relación que su hija mantenía con un hombre adulto.

“Perdona la palabra, pero sí son chingaderas, era una niña de 14 años. ¿Pero dónde estaba la mamá? ¿Por qué la mamá la dejaba?”, expresó.

En otra de sus declaraciones, la actriz planteó la posibilidad de que la cantante buscara una figura paterna en Luis de Llano, aunque reconoció que desconocía las circunstancias familiares de Sasha durante aquella etapa.

“A lo mejor le hacía falta un papá, pues muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna de un señor que las apoye, que las quiera, que las apapache. Desconozco la vida de Sasha, a lo mejor sí le faltó papá y entonces estaba buscando en él”, declaró.

No obstante, Sasha Sokol ya había respondido a los cuestionamientos sobre la responsabilidad de sus padres. En marzo de 2026, la cantante explicó que su familia desconocía la relación y tomó medidas para separarla del productor cuando se enteró de lo ocurrido.

El caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en junio de 2025 confirmó la sentencia contra el productor por daño moral. La resolución lo obliga a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización económica y cumplir otras medidas de reparación a favor de la cantante.

Laura Zapata lamentó cómo fue presentada Sasha Sokol en la serie de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro)

Laura Zapata recuerda la relación de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz

Durante la misma entrevista, Laura Zapata recordó el romance que su hermana Thalía sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y productor musical que era aproximadamente 20 años mayor que la cantante de Piel Morena.

“Sí, yo la veía enamorada, ¿eh? Pero si es que las mujeres buscamos hombres poderosos y los hombres buscan mujeres jóvenes para diseminar su semilla. No, pues a mí no me puede incomodar las decisiones ajenas y además yo veía a Thalía realmente enamorada, realmente muy contenta y Alfredo pues era una bellísima persona”, comentó.

Zapata también recordó que Thalía perdió a su padre durante la infancia y planteó también la posibilidad de que aquella ausencia influyera en la elección de sus parejas sentimentales.

“A Thalía le faltaba papá, ¿no? Su papá se murió muy joven. Digo, cuando era ella una niña”, aseguró.

La actriz aclaró que no podía asegurar que esa circunstancia explicara la relación de su hermana con Alfredo Díaz Ordaz, aunque insistió en su interpretación sobre las jóvenes que buscan apoyo emocional en hombres mayores.

“Muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna de un señor que las apoye, que las quiera, que las apapache. Durante toda la vida han existido este tipo de relaciones, ¿no?”, puntualizó.

La polémica por la serie Timbiriche comenzó incluso antes de su estreno, cuando Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra se deslindaron de la producción.

A través de un comunicado conjunto, los exintegrantes de la agrupación señalaron que no participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. También expresaron su preocupación por la posibilidad de que la historia mezclara hechos reales con situaciones ficticias.