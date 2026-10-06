Tú y yo NO somos uno mismo: ExTimbiriches se quejan de nueva serie de VIX; ‘ninguno de nosotros participó’

A pocos días del estreno de Timbiriche, la serie de ficción inspirada en la historia de la agrupación, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron de la producción y aseguraron que ninguno participó en su creación ni fue consultado sobre las historias que aparecerán en pantalla.

Los integrantes difundieron un comunicado conjunto en el que también señalaron que no autorizaron el uso de su imagen para la serie de Vix, cuyo estreno está previsto para el 9 de octubre.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, expresaron los exintegrantes de la banda.

Los músicos explicaron que tampoco fueron invitados a ver la serie antes de su lanzamiento, por lo que desconocen el contenido completo y la forma en la que se representarán los acontecimientos relacionados con la trayectoria de Timbiriche.

La agrupación manifestó especial preocupación por el carácter ficcionado de la producción, pues consideró que este formato podría combinar acontecimientos que realmente ocurrieron con situaciones creadas para la serie.

“Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, señalaron.

¿Cómo se hizo la producción de la serie de Timbiriche?

La postura de los integrantes contrasta con lo explicado por Pablo Cruz, productor ejecutivo de Timbiriche, durante la conferencia de prensa para presentar la nueva serie de ViX. El productor aseguró que realizaron una investigación sobre la información pública disponible acerca de la agrupación y sus integrantes para construir la historia.

“Hicimos una investigación larguísima y de muy profunda sobre todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, explicó Cruz.

La serie parte de los inicios de Timbiriche en 1982 y no se limita a recrear su ascenso en la música. La trama muestra las exigencias de trabajo, la falta de descanso, los viajes y la pérdida de la infancia que experimentaron sus integrantes durante el crecimiento de la agrupación.

De igual forma, incluye conflictos relacionados con la intención de Benny Ibarra de dejar la banda para estudiar en Boston, disputas por contratos y la propiedad intelectual de las canciones, así como rivalidades ante la incorporación de nuevos integrantes y otras situaciones personales.

En su comunicado, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha reconocieron la libertad creativa de la producción, pero cuestionaron la construcción de una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado o involucrado.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluyeron.

¿Cómo aborda ‘Timbiriche’ el caso de Sasha Sokol?

Uno de los acontecimientos reales que se retomarán en la serie y que incluso formó parte del tráiler oficial fue el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Pablo Cruz lo definió como la “columna vertebral” de la serie, aunque precisó que la trama está inspirada y no basada de manera literal en hechos reales.

La producción comenzará con una leyenda que recuerda la denuncia pública de la cantante y el proceso judicial que emprendió contra el productor luego de la entrevista que concedió a Yordi Rosado. El mensaje fue mostrado durante la presentación de la serie ante medios de comunicación.

El texto parte de marzo de 2022, cuando Sasha hizo pública su denuncia, y posteriormente menciona la demanda civil contra De Llano y las primeras resoluciones judiciales.

La leyenda también recuerda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que negó el amparo promovido por De Llano y confirmó la sentencia. El mensaje destaca, además, el alcance de la resolución respecto de las acciones relacionadas con abuso sexual contra menores.

“La pelea legal de Sasha Sokol abre una nueva vía para que quienes fueron abusados sexualmente siendo menores, encuentren justicia sin reserva del tiempo transcurrido”, señala el mensaje.

Timbiriche tendrá 8 capítulos en total. El primer episodio tendrá una transmisión especial el jueves 8 de octubre a las 23:00 horas, mientras que los primeros 2 capítulos se estrenarán en la plataforma el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas. Después se lanzará un nuevo episodio cada viernes.