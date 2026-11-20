El amparo a favor de Vadhir Derbez dejó sin efecto la orden de aprehensión que consiguió la Fiscalía de la CDMX en contra del actor. Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

La Fiscalía de la CDMX aseguró que cuenta con datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado en la acusación por presunta violación contra Vadhir Derbez, aunque el actor obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión en su contra.

En respuesta a los señalamientos del hijo de Eugenio Derbez, quien denunció un presunto intento de extorsión por 350 mil dólares e irregularidades en el proceso judicial, la institución informó que la investigación por violación continúa y que conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio.

La Fiscalía capitalina señaló que realizó gestiones para citar a Vadhir Derbez en más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados. Sin embargo, afirmó que el actor no compareció ante el Ministerio Público.

Asimismo, indicó que la defensa del actor tampoco entregó los dictámenes ni los elementos de prueba que mencionó públicamente para respaldar su versión sobre la acusación de violación.

Respecto a la denuncia por presunta extorsión, la Fiscalía explicó que la carpeta remitida por la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente contiene la denuncia inicial. Añadió que Derbez y sus abogados no aportaron mensajes, registros de llamadas u otros elementos para esclarecer los hechos denunciados.

La institución reiteró que ambas investigaciones continúan y que conserva la facultad de presentar el caso de presunta violación ante un juez mediante citatorio. También manifestó su disposición a recibir las pruebas de la defensa y garantizar el respeto a la presunción de inocencia.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la primera denuncia y presunta extorsión?

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de este año por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó al actor de una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en la Casa Volopapilio, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la denunciante, Derbez la llevó a un camerino donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. El actor rechazó los señalamientos y aseguró que nunca estuvo a solas con la joven durante la producción.

En una entrevista reciente con el periodista Ciro Gómez Leyva, el hijo de Eugenio Derbez denunció que recibió mensajes en los que le exigían dinero para evitar la difusión de la carpeta de investigación.

“Yo he recibido muchos mensajes de, me están pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero, que empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte”, indicó.

El abogado del actor, Enrique González Casanova, señaló que detrás del presunto intento de extorsión estaría un grupo de particulares con supuestos vínculos dentro de la Fiscalía de la CDMX, aunque precisó que no tenía pruebas para responsabilizar directamente a funcionarios de la institución.

Respecto a la acusación de violación, González Casanova aseguró que el inmueble donde se grabó el videoclip contaba con más de 50 cámaras, aproximadamente 500 tomas de video y entre 50 y 60 testigos que podían respaldar la versión del actor. De igual forma, cuestionó presuntas irregularidades en las traducciones de declaraciones, los peritajes y la cadena de custodia de una prueba de ADN.

Además, Vadhir Derbez afirmó que durante la grabación estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo y otras personas que podían declarar sobre lo ocurrido.

“Siempre estoy rodeado de gente, la que me está cuidando, mi asistente, o sea, siempre tenemos también bastantes testigos que saben y que han salido, bueno, que han declarado y que han estado con nosotros”, expresó.

¿Qué se sabe de la segunda denuncia contra Vadhir Derbez ante la FGR?

Además de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía de la CDMX, Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunta violación presentada por una adolescente de 15 años ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR.

De acuerdo con los reportes sobre la denuncia, la presunta agresión sexual ocurrió durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales.

La adolescente también denunció que, después de la presunta agresión, el actor la amenazó para evitar que contara lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, Derbez le advirtió que, debido a su fama, nadie le creería y que revelar los hechos podría perjudicar su vida.

Antes de que se conocieran los detalles de esta segunda acusación, el despacho Vega Mac Gregor Arellano solicitó la intervención de la FGR e incluso buscó una reunión con su titular, Ernestina Godoy.

Sobre este segundo señalamiento, Vadhir Derbez aseguró que no recibió ninguna notificación oficial. También lamentó las consecuencias que ambas acusaciones tuvieron para su imagen pública y expresó su deseo de que los procedimientos judiciales permitieran esclarecer los hechos.

“Estoy en un punto en el que me urge que esto se aclare y yo poder decir se los dije y aún así yo creo que hay mucho daño irreparable que la gente no está consciente que se hizo”, expresó el actor.