Además de rechazar sus disculpas, el juzgado impuso 36 horas de arresto a Luis de Llano, quien deberá rehacer el video en el que pide perdón a Sasha Sokol. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Sasha Sokol y dictó sentencia contra Luis de Llano hace más de un año; sin embargo, hasta ahora, el productor de Timbiriche no ha cumplido con uno de los puntos establecidos: ofrecer una disculpa pública.

A principios de noviembre, el tío de Benny Ibarra compartió un video en YouTube en el cual, apegándose al lenguaje jurídico, ofreció disculpas a la cantante Sasha Sokol. Sin embargo, un juzgado rechazó el mensaje al considerar que no cumplía con lo establecido en la sentencia.

Aunque el texto que debía leer ya estaba aprobado por las autoridades, Luis de Llano ofreció una disculpa distinta al alegar que, de lo contrario, podría incurrir en ‘autoincriminación’ y en la confesión de un delito.

Ante la polémica, el abogado de la intérprete de ‘Serás el aire’ ahondó en el tema y reiteró que lo que realmente podría ocasionarle problemas legales a Luis de Llano es negarse a ofrecer la disculpa ordenada por el juzgado.

El abogado de Sasha Sokol afirmó que ellos no están buscando meter en la cárcel a Luis de Llano, únicamente quieren su disculpa. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Luis de Llano se puede incriminar con la disculpa a Sasha Sokol?

Peter Bauer brindó una entrevista a Ciro Gómez Leyva, en la que explicó que Luis de Llano debe seguir el procedimiento establecido para ofrecer sus disculpas a Sasha Sokol.

Este establece que el texto y el video de la disculpa deben llegar al juzgado, donde serán evaluados y aprobados antes de su difusión: “No es un procedimiento de espontáneamente disculparse en los términos que considere y menos aún de omitir hechos que fueron críticos”, indicó el abogado.

Bauer agregó que es importante que en el video Luis de Llano reconozca que Sasha Sokol no estaba en condiciones de consentir una relación con él, puesto que ella era una adolescente de 14 años y el productor, un hombre adulto de 39 años.

“La disculpa tiene que reparar y restaurar a Sasha estabilizando cuál es la verdad de los hechos”, comentó. Además, señaló que el texto que debe leer Luis de Llano no es inconstitucional, puesto que fue ordenado por la SCJN, y afirmó que tampoco constituye una autoincriminación.

“El acto de disculparse y la declaración de responsabilidad por los hechos del abuso sexual de una menor de edad cuando tenía 14 años y el daño moral por la entrevista y los comunicados que emitió posteriormente no puede implicar una autoincriminación porque esto lo ordenó la propia Corte”, explicó. Por lo tanto, ofrecer las disculpas no tendría consecuencias penales.

¿Sasha Sokol busca llevar el caso de Luis de Llano por la vía penal?

Los abogados de Luis de Llano afirmaron, a través de un comunicado, que el hecho de que Sasha Sokol presentara una defensa penal era, supuestamente, una prueba de que la cantante busca una sentencia punitiva.

“La intención del texto ‘firme’ fue siempre inducir al sentenciado a caer en la trampa de la confesión de un delito, que actualmente no prescribe. Ganó la condena restitutiva, la quiere punitiva”, indicaron.

A pesar de ello, Peter Bauer aseguró que no es así. El abogado explicó que lo único que buscan es que se establezca cómo sucedieron realmente los hechos, no proceder por la vía penal contra Luis de Llano.

Luis de Llano había emitido una disculpa pública hacia Sasha Sokol; sin embargo, no habría cumplido con los parámetros establecidos en la sentencia. (Foto: Cuartoscuro)

Bauer añadió que Sasha tuvo la oportunidad de iniciar un proceso penal contra el productor desde que comenzó el caso, pero optó por la vía civil, ya que su objetivo no es que De Llano vaya a prisión.

“Sasha no va a llevar a Luis de Llano a la cárcel, no lo ha acusado penalmente, no ha iniciado un proceso. Lo que sí puede llevar al señor de Llano a los arrestos y a la cárcel es su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia firme, validada por la Suprema Corte”, añadió el abogado.

¿Qué pasará con Luis de Llano? Esto ordenó el juzgado

Luego de que el juzgado rechazara las disculpas de Luis de Llano por no cumplir con lo establecido en la sentencia, se dictaron algunas medidas, entre ellas, un arresto de 36 horas.

Además, se determinó que el productor debe borrar el primer video de disculpa que compartió a través del canal de YouTube ‘Cumplimiento Luis de Llano’ y grabar uno nuevo en el que pida perdón a Sasha Sokol.

Peter Bauer reiteró que lo único que buscan es que Luis de Llano se disculpe y frenar la revictimización de Sasha Sokol.