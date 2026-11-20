El Desfile de la Revolución Mexicana se realiza este viernes 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas y será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a unas horas de su regreso de China.

Como parte del evento, habrá adelitas, revolucionarios a caballo y las representaciones de algunos episodios históricos para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución.

El 20 de noviembre de 1910 es la fecha que marca el inicio de la Revolución Mexicana, movimiento convocado por Francisco I. Madero con el Plan de San Luis para desconocer el gobierno de Porfirio Díaz. Sigue en vivo el avance del desfile con la cobertura que realiza El Financiero.

Inicia ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Zócalo capitalino acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba.

Posteriormente la mandataria izó la bandera de nuestro país en compañía del secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

¿Cuál será la ruta del Desfile de la Revolución Mexicana hoy 20 de noviembre?

El desfile comenzará desde el Zócalo de la Ciudad de México y terminará en el Monumento a la Revolución. Por esa razón se prevé que la ruta sea por las siguientes calles:

Zócalo.

5 de mayo.

Avenida Juárez.

Eje Central.

Paseo de la Reforma .

. Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Ante el avance de los contingentes, habrá calles cerradas, afectaciones viales y cambios en los horarios y rutas del Metrobús, por lo que se pide a los capitalinos que tomen precauciones. Algunas de las alternativas viales son:

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Eje 3 Oriente.

José María Izazaga.

Avenida Chapultepec.

Avenida Insurgentes.

En esta edición del desfile participarán alrededor de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Qué se hace en el desfile del 20 de noviembre?

Este desfile es diferente a otros que se realizan debido a que uno de sus principales atractivos es la recreación de distintos episodios del movimiento revolucionario, con personajes históricos y contingentes caracterizados como algunos de los grupos que participaron en la lucha armada.

Entre las representaciones se encuentran Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza, así como las adelitas, mujeres que desempeñaron diferentes funciones durante la Revolución Mexicana.