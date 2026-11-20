La presidenta Claudia Sheinbaum regresó a México desde Shenzhen, China, en un vuelo comercial, luego de participar en la 33 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde destacó la importancia de la cooperación internacional para alcanzar la prosperidad compartida.

La mandataria informó, a través de sus redes sociales, sobre su llegada a la Ciudad de México y agradeció a la tripulación del avión que la trasladó desde territorio chino.

“Llegamos a la Ciudad de México en el vuelo CZ8031 desde Shenzhen, China. Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo”, escribió Sheinbaum Pardo.

La presidenta compartió el mensaje tras concluir su participación en el encuentro internacional, realizado en Shenzhen, donde México fue elegido por unanimidad para presidir la APEC en 2028.

Cooperación, el camino para prosperidad compartida: Sheinbaum en APEC

Durante su intervención en la 33 Reunión de Líderes de la APEC, Claudia Sheinbaum defendió la cooperación para el desarrollo como una vía para alcanzar la prosperidad compartida entre las naciones.

La mandataria sostuvo que invertir en el desarrollo de otros países no representa una concesión ni una pérdida, sino una oportunidad para construir un mundo más estable, justo y próspero.

“La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos. Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero. México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución”, afirmó.

Desde el foro realizado en Shenzhen, también llamó a fortalecer las relaciones internacionales bajo principios de respeto a la soberanía, igualdad y colaboración entre países.

Sheinbaum recordó que la APEC surgió en 1989 con la convicción de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podía impulsar el desarrollo. En ese sentido, planteó que la integración no debe limitarse al intercambio comercial, sino que también debe promover el conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología.

“Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación: que la integración y la innovación no se limiten a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida”, agregó.

Con información de Quadratín