Sheinbaum vuelve de China tras participar en la cumbre de la APEC. Esto sabemos de su vuelo, hora estimada de llegada y actividades en México. (Presidencia).

La presidenta Claudia Sheinbaum regresará a México durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, luego de participar en la 33 Reunión de Líderes Económicos de la APEC, en Shenzhen, China. Su llegada está prevista horas antes de encabezar la ceremonia y el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

La mandataria abordó a las 22:40 horas de China (8:40 horas del miércoles, tiempo del centro de México) un vuelo comercial de China Southern Airlines, en el Aeropuerto de Shenzhen-Bao’an. Se prevé que aterrice en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aunque todavía no se conoce la hora exacta de su llegada ni los detalles de su traslado desde el aeropuerto, el itinerario contempla que Sheinbaum encabece las actividades oficiales del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución mexicana.

El recorrido se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas y partirá desde el Zócalo de la CDMX, para concluir en el monumento a la Revolución.

¿Cuántas horas duró el vuelo de Sheinbaum a China?

El viaje de ida de la presidenta también llamó la atención por la decisión de trasladarse en un vuelo comercial y viajar en clase económica.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, Sheinbaum viajó en un vuelo de China Southern Airlines desde la Ciudad de México hasta Shenzhen, con una escala técnica en Tijuana. El trayecto tuvo una duración aproximada de 21 horas.

La publicación señaló que pasajeros del vuelo identificaron a la presidenta en el asiento 33B, ubicado en la parte trasera de la aeronave.

Su decisión de viajar en clase económica generó comentarios en redes sociales chinas. Un hashtag relacionado con su llegada a Shenzhen acumuló 10 millones de visualizaciones en Weibo, de acuerdo con Bloomberg.

¿Qué hizo Sheinbaum durante su visita a China?

La presidenta calificó su gira como exitosa y productiva para México. Durante su estancia participó en la cumbre de la APEC y sostuvo nueve reuniones bilaterales con mandatarios y representantes internacionales.

Entre los encuentros que destacó estuvieron los que sostuvo con el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

También se reunió con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; el de Singapur, Lawrence Wong; y los presidentes de Vietnam, Tô Lâm; Perú, Keiko Fujimori, y Chile, José Antonio Kast.

Además, tuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre su reunión con Xi Jinping, Sheinbaum señaló que fue cordial y que conversaron sobre cooperación en sectores como trenes, vehículos, agricultura, turismo y salud.

La mandataria también destacó la firma de memorándums de entendimiento entre México y China, con los que, afirmó, comienza una nueva etapa en la relación bilateral.