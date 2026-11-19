Xi Jinping demostró una hospitalidad extraordinaria ante Donald Trump durante su tercera cumbre del año. Para China, esa cordialidad podría ser su mejor estrategia para frenar la escalada de la guerra de influencias con su principal rival.

El máximo líder chino rompió con casi cinco décadas de tradición al brindarle a Trump una inusual bienvenida en el aeropuerto —y un abrazo mejilla con mejilla— cuando el republicano aterrizó el miércoles en Shenzhen.

Durante una tarde de conversaciones en una apartada residencia estatal al día siguiente, Trump elogió a Xi como amigo, mientras que Xi alabó el esfuerzo de su homólogo estadounidense por estabilizar las relaciones bilaterales como “un hito histórico”.

En otra muestra de cercanía, se vio a Trump, de 80 años, ofreciéndole la mano a Xi, de 73, mientras subían a una escalera mecánica, con el líder chino sujetando el antebrazo del republicano mientras subía a su lado.

La camaradería se hizo patente días después de que Washington intensificara sus esfuerzos para restringir el acceso de China a la tecnología que sustenta la carrera global por la IA. Ambos líderes parecieron apoyarse en gran medida en su buena relación personal para mantener estables los lazos entre las mayores economías del mundo, lo que supuso un cambio con respecto a la guerra comercial del año pasado, marcada por la confrontación.

¿Por qué China ve una tormenta con Estados Unidos?

“Trump es la mejor opción para Xi”, afirmó Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis. Los funcionarios en Pekín son conscientes de que las divisiones internas recientemente expuestas en la administración están impulsando las últimas restricciones, lo que incentiva a China a preservar su relación con el presidente.

“Las cosas podrían empeorar. China necesita detener esta espiral de controles adicionales a las exportaciones. Es fundamental para China, presiente que podría haber una tormenta en las próximas semanas”.”, dijo.

Según explicó, el equipo de Xi necesita ahora “negociar día y noche” con los círculos afines al equipo de Trump antes de la cumbre de líderes del G20 del próximo mes en Miami, y abstenerse de reimponer controles sobre las tierras raras, una medida que echaría por tierra la tregua comercial que tanto les ha costado conseguir.

La determinación de China se pondrá a prueba a finales de este mes, cuando expire la suspensión de la prohibición de exportar minerales críticos a Estados Unidos, como galio, germanio y antimonio. Como muestra de que Pekín ya está considerando represalias, el Ministerio de Comercio chino amenazó a principios de esta semana con tomar contramedidas ante el último ataque de Washington si no se llega a una solución.

Por ahora, la cumbre de esta semana ha ofrecido pruebas de que ambos líderes siguen decididos a evitar que su rivalidad se convierta en una confrontación que perjudicaría a sus propias economías.

“Eres mi amigo y tenemos una relación muy especial”, le dijo Trump a Xi al comienzo de su reunión, flanqueado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyas agencias ayudaron a redactar las últimas restricciones.

“Creo que mientras tú y yo estemos al mando, nunca tendremos ningún problema”, añadió el presidente estadounidense, a quien le quedan dos años en la Casa Blanca.

Tras la reunión entre Xi y Trump, que derivó en un almuerzo improvisado que mantuvo al presidente ruso Vladimir Putin a la espera de su aplazada reunión trilateral, China calificó las conversaciones de “positivas y constructivas”.

Según el comunicado chino, ambas partes se comprometieron a desarrollar un plan de acción para construir una “relación constructiva de estabilidad estratégica” y prometieron una mayor cooperación en materia de inteligencia artificial y control de drogas.

“Cualquier desacuerdo que no pueda resolverse de inmediato debe gestionarse de forma constructiva para evitar que los conflictos se intensifiquen”, dijo Xi, en una referencia velada a la última serie de medidas adoptadas por Washington.

Zhu Feng, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing, calificó el encuentro celebrado al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como la reunión más amistosa y positiva entre Xi y Trump este año.

Sin embargo, señaló que las consecuencias de la caída del cofundador de Nvidia, Jensen Huang, podrían desencadenar una escalada importante en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China y cambiar el panorama.

“Está claro que esta cumbre no alterará las decisiones fundamentales que Estados Unidos ha tomado para competir estratégicamente con China”, afirmó.

“Es improbable que las relaciones entre China y Estados Unidos experimenten algún cambio sustancial como resultado de la diplomacia a nivel de cumbre. No debemos hacernos ilusiones al respecto”.